مدیر کل ترافیک اسپانیا با رئیس پلیس راهور ناجا دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار سردار اسکندر مومنی گفت: پلیس ایران با کشور اسپانیا در جهت کاهش ترافیک و تلفات ناشی از آن تبادل اطلاعات کردند.

وی ادامه داد: بیشترین مباحث مطرح در این نشست درباره استفاده از فناوریهای نوین در زمینه کنترل ترافیک و کنترل الکترونیکی جاده‌ها بود.

رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی کشور افزود: موضوع همیار پلیس و استفاده از دانش‌آموزان در این خصوص، توسعه حمل و نقل عمومی و ارتقای آن، ایمنی راهها، ‌افزایش جاده‌های آزادراهی و بزرگراهی، قوانین و مقررات، سیستمهای امداد و نجات و غیره نیز از دیگر مباحث مورد بحث در جلسه امروز بود.

در ادامه این نشست نابارو مدیر کل ترافیک اسپانیا درباره وضعیت ترافیک اسپانیا گفت: در کشور اسپانیا بیش از 29 میلیون خودرو وجود دارد و سالانه سه هزار نفر به علت تصادفات جان خودرا در این کشور از دست می دهند.

این در حالی است که در کشور ما بیش از 12 میلیون خودرو وجود دارد و سالانه 23 هزارنفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست می دهند.

مدیر کل ترافیک اسپانیا تاکید کرد که تصادفات و سوانح رانندگی یکی از مهمترین مشکلات همه شهرهای دنیاست اما نباید به خودمان بقبولانیم که با تصادفات رانندگی باید زندگی را ادامه داد.

وی با اشاره به اینکه ایران و اسپانیا تا حدودی موفق شدند سوانح رانندگی را کاهش دهند گفت:‌ در عین حال هنوز این آمار در هر دو کشور بالاست و به هیچ عنوان هر دو کشور در این خصوص راضی نیستند.

مدیرکل ترافیک اسپانیا با اشاره به اینکه مسئولیت کاهش تصادفات در کشور بر دوش همه اقشار جامعه است افزود: در اسپانیا تمام تلاشها در جهت توسعه حمل و نقل عمومی است ولی همین توسعه حمل و نقل عمومی نیز موجب می‌شود خودروهای بیشتری وارد چرخه ترافیکی شود.

وی در خصوص برخورد با خودروهای متخلف گفت: همه تخلفات رانندگی مهم هستند اما بر روی یکسری از آنها باید تمرکز بیشتری صورت گیرد چرا که خطر پذیری آنها بیشتر است.

مدیر کل ترافیک اسپانیا با اشاره به تخلفات حادثه ساز گفت: بستن کمربند ایمنی یعنی زنده ماندن و نبستن آن به معنای از دست دادن زندگی است. از سوی دیگر اگر موتورسواران کلاه ایمنی استفاده نکنند هرگونه تمهیداتی برای تامین امنیت آنها بی‌فایده است.

وی با اشاره به اینکه همیشه در بررسیها برای کنترل ترافیک تعداد خودرو مدنظر قرار می‌گیرد اظهار داشت: این در حالی است که باید شهروندان را فاکتور اصلی قرار دهیم نه خودروها از سوی دیگر جابجایی غیر موتوری و حمل و نقل عمومی باید در اولویت قرار گیرد.