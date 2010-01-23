43 شاخه رودخانه در گلستان جریان دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری ظهر شنبه در نشست این شرکت افزود: رعایت حریم رودخانهها و مجاری آبی استان، علاوه بر رعایت قانون، احترام به حقوق سایر شهروندان است.
وی اظهار داشت: با رعایت حریم کمی و کیفی رودخانهها، از وارد شدن بعضی از آسیبهای متناظر به شهروندان به ویژه حاشیه نشینان جلوگیری میشود.
وی با اشاره به نقش رودخانه در کاهش خسارات ناشی از سیل، تصریح کرد: حفظ حریم رودخانه و عدم دست اندازی به بستر و حریم رودخانهها موجب میشود که در هنگام وقوع سیلاب با آسیبهای کمتری مواجه شویم.
به گفته وی، حفاظت حریم کیفی به معنای عدم آلودهسازی آب رودخانههاست که باید از سوی شهروندان و حاشیه نشینان و صاحبان صنایع جدی گرفته شود.
وی با تاکید بر ضرورت بیان مفاد قانونی حریم رودخانهها به مردم، افزود: مسئولان این شرکت با هر گونه تخلف قانونی در حریم و بستر رودخانهها برخورد کرده و این اقدام را در جهت حفظ جان و مال شهروندان و حاشیه نشینان انجام میدهد.
حاجیلری تاکید کرد: دست اندازی به حریم رودخانه و هر اقدام خلاف قانون در این زمینه موجب تضییع حقوق سایر شهروندان شده و همه باید در این زمینه خود را مسئول بدانند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان با بیان اینکه در صورت آگاهی مردم از قوانین حفظ حریم رودخانهها، امکان بروز تخلف در این بخش کم خواهد شد، یادآور شد: با اطلاعرسانی بهموقع در این زمینه میتوان از بروز مشکلات حاد در زمان بروز سیل پیشگیری کرد.
وی با دعوت از شهروندان به رعایت حریم رودخانهها و مجاری آبی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، ایجاد هر نوع اعیانی اعم از ساختمان، دیوار، تاسیسات، حفر کانال، چاه و غرسها در حریم رودخانهها ممنوع است.
حاجیلری اضافه کرد: تخلیه هر نوع زباله و نخاله در بستر و حریم رودخانههای استان غیرقانونی است و شهروندان باید قبل از هر اقدامی در حریم رودخانهها با کارشناسان شرکت آب منطقهای گلستان مشورت کنند تا از موارد قانونی آن آگاه شوند.
به گفته وی، برداشت غیرمجاز شن و ماسه و دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانهها نیز از جمله تخلفات قانونی است که با آن برخورد میشود.
نظر شما