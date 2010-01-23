معدن هشونی بیست و یکمین قربانی را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در حالیکه طی ماه گذشته به دلیل بروز دو حادثه پی در پی و مرگ دو کارگر در معادن زغال سنگ کرمان تعداد جان باختگان معادن کرمان به 20 نفر رسیده بود شب گذشته با مرگ یک کارگر در تونل شماره 18 معدن هشونی این تعداد به 21 نفر رسید و در واقع از ابتدای سال جاری 21 خانواده داغدار و نان آور خانواده خود را از دست داده اند.

فرماندار شهرستان کوهبنان که معادن هشونی در این شهرستان واقع شده اند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شب گذشته یک کارگر در معدن شماره 18 هشونی جان خود را از دست داد.

علی توکلی با اشاره به اینکه مرگ این کارگر به دلیل بروز حادثه بوده است، گفت: تحقیقات اولیه نشان داده که مرگ این معدنکار به دلیل ریزش معدن و یا گازگرفتگی نبوده است و هم اکنون تیمهای کارشناسی درحال بررسی علت بروز حادثه هستند.

وی افزود: دلیل اصلی بروز این حوادث عدم رعایت ایمنی لازم در معادن و همچنین بی احتیاطی کارگران است.

از ابتدای سال جاری تاکنون تنها در معادن زغال سنگ کوهبنان پنج حادثه رخ داده است.