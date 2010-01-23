اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تیم فوتسال ناشنوایان جوانان خراسان رضوی به مقام قهرمانی رقابتهای فوتسال دسته دوم کشور دست یافت.

در این رقابتها 10 تیم از شهرهای بوشهر، همدان، اهواز، گلستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، یزد و کرمان طی چهار روز در گرگان با هم به رقابت پرداختند.

تیم های بسیار خوبی در این رقابتها حضور داشتند و مسابقات بسیار نزدیکی را برگزار کردند.

در این رقابتها سید قاسم سید محبوب سرمربی گری تیم ناشنوایان خراسان رضوی را برعهده داشت که در دیدار پایانی نیز تیم خراسان رضوی موفق شد با نتیجه 4 بر صفر از سد حریف خود قزوین بگذرد و به قهرمانی دست پیدا کند.

مرتضی عباسی، حمید مرادی و مصطفی رحیم فردوسی نژاد به تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان دعوت شدند.



ترکیب تیم اعزامی ورزش سه گانه استان به المپیاد ایرانیان مشخص شد

ترکیب تیم اعزامی ورزش سه گانه خراسان رضوی برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور و المپیاد ایرانیان مشخص شد.

پس از برگزاری رقابت‌های انتخابی تیم المپیاد ایرانیان آقایان استان که با حضور 12 ورزشکار برتر این رشته و در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و امید در مشهد برگزار شد ترکیب تیم اعزامی استان به این رقابت‌ها مشخص شد.

در رده سنی نوجوانان ناصر غلامرضایی و امیر رضا خسروی و در رده سنی جوانان نیز محمد اکبری، میلاد بلالی و صادق غلامرضایی نفرات برتر رقابتهای انتخابی بودند که در مسابقات المپیاد ایرانیان و قهرمانی کشور شرکت خواهند کرد.

رقابتهای رده سنی جوانان تحت عنوان المپیاد ایرانیان و رقابتهای رده سنی نوجوانان نیز با عنوان قهرمانی کشور در روزهای 11 و 12 بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

به دلیل فاصله رکوردهای ورزشکاران رده سنی امید با رکوردهای کشور از اعزام این تیم به رقابت‌های قهرمانی کشور رده سنی امید خودداری کردیم.

هادی نورمحمدی به عنوان مربی و محمود قربانیار به عنوان سرپرت تیم اعزامی ورزش سه گانه استان به رقابتهای قهرمانی کشور و المپیاد ایرانیان را همراهی می‌کنند.



پیروزی فرش آرا در مسابقات لیگ فوتسال کشور

از هفته نهم مسابقات فوتسال لیگ دسته اول کشور تیم فرش آرا مشهد مقابل حریف خود به پیروزی رسید.

در این دیدار تیم فرش آرا که قبل از این دیدار در جایگاه سوم جدول قرار داشت با نتیجه 6 بر 5 از سد تیم سپاه شهدا ارومیه گذشت و به رده دوم جدول این رقابتها صعود کرد.

تیم فرش آراهفته آینده در تبریز با شهرداری این شهر بازی می کند.