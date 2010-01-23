کاهش ضایعات نان در کرج نیازمند حمایت همه دستگاه های ذیربط است

پرویز زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: یکی از مهمترین دلایل افزایش ضایعات نان، پایین بودن کیفیت این محصول است و شهروندان به دلیل این امر مجبور می شوند بخشی از نان را دور بریزند.

وی ادامه داد: افزایش دورریز و میزان ضایعات نان باعث می شود شهروندان اعتماد خود به نانوایی ها و دستگاههای ذیربط در این زمینه را از دست بدهند و از نانی که تولید می شود، ناراضی باشند.

این مسئول بیان کرد: همچنین افزایش میزان ضایعات نان به معنای حیف و میل شدن بخشی از مواد اولیه این محصول است که این امر، ضرورت کاهش ضایعات یادشده را بیش از پیش آشکار می کند.

زرگر خاطرنشان کرد: لازم است شرایطی فراهم شود که نانواها نانهای تولیدی را با بالاترین میزان کیفیت ممکن به مصرف کنندگان ارائه دهند و شهروندان نیز از دور ریختن بی دلیل نانها خودداری کنند.

بعضی از شهروندان نانهای باکیفیت را نیز حیف و میل می کنند

وی یادآور شد: بعضی از شهروندان نانهای با کیفیت را نیز حیف و میل می کنند و طبق یک عادت غلط، بخش قابل توجهی از نان را دور می ریزند که این امر بر میزان ضایعات نان می افزاید.

این مسئول عنوان کرد: لازم است فرهنگسازی و آموزش کافی در این خصوص صورت گیرد تا شهروندان میزان کمتری از نانها را دور بریزند و تا حد ممکن از حیف و میل این محصول خودداری کنند.

زرگر افزود: افزایش کیفیت همه انواع نانها در کرج به همراه آموزش یادشده کمک می کند میزان ضایعات نان در کرج به نحو چشمگیری پایین آید ضمن اینکه برای تحقق این امر لازم است همه دستگاه ها و ادارات ذیربط اقدامات لازم و کافی را در اسرع وقت به بهترین نحو انجام دهند.