تدوین آیین نامه تشویق باغداران برای حفظ باغات تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود برزگر جلالی پیش از ظهر شنبه در جلسه مشترک سازمان پارکها و فضای سبز تبریز و معاونت شهرسازی شهرداری تبریز با اشاره به سیاستهای کلی شهرداری در حوزه فضای سبز گفت: با توجه به اینکه تبریز دومین شهر آلوده کشور است باید برای حفظ باغات موجود محدوده و حریم قانونی کلانشهر تبریز به عنوان سرمایه های ارزشمند تنفسی توجه ویژه ای صورت گیرد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز از تخریب بیش از نیمی از باغات شهر تبریز طی 50 سال اخیر اظهار تاسف کرد و افزود: به دلیل حفظ باغات موجود و باقیمانده مقرر شده برای حفظ این اراضی با ارزش از نظر زیست محیطی توسط خود صاحبان باغات آین نامه تشویقی مبنی بر چگونگی استفاده اجتماعی و اقتصادی از این اراضی تهیه و بعد از طی مراحل قانونی نسبت به اجرای آن اقدام گردد.

طی ماه های اخیر، مسئولان شهرداری تبریز نسبت به لزوم احیای باغ شهر تبریز تاکید کرده اند اما تخریب محیط زیست و فضای سبز این کلانشهر آنهم از سوی نهادهای دولتی همچنان ادامه دارد.

در همین حال،‌ اصلی ترین هدف انتقاد کارشناسان به سوی شهرداری متوجه است که نه تنها اقدامی قاطع برای احیای فضای سبز نداشته بلکه در پاره ای موارد خود اقدام به قطع درختان و تخریب فضای سبز تبریز کرده است.