رفع مشکل سایت مرکز آمار با همکاری وزارت ارتباطات

محمد مدد در گفتگو با مهر درباره مشکلات فنی ایجاد شده در پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار ایران، گفت: هم اکنون با همکاری وزارت ارتباطات برخی از مشکلات فنی ایجاد شده در حال مرتفع شدن است.

وی حجم سنگین مراجعه کنندگان به این پایگاه اطلاع رسانی را عامل ایجاد برخی از مشکلات فنی عنوان کرد و افزود: بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده، امروز باید خانوارهای دو نفره به سایت مراجعه کنند.

مدد اظهارداشت: در حالی که در کل کشور بیش از 4 میلیون و 500 هزار خانوار دو نفره در کشور وجود ندارد اما ملاحظه می شود که سایر خانوارها بدون رعایت زمان بندی به سایت مراجعه می کنند.

این مقام مسئول تاکید کرد: با توجه به اینکه هم اکنون 17 میلیون خانوار در ایران وجود دارد اگر همه این خانوارها به سایت مراجعه کنند قطعا هیچ سایتی نمی تواند خدمات ارائه کند.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین خاطر نشان کرد: اطلاعات منتشر شده در سایت مرکز آمار بر اساس اطلاعات سرشماری شده منتشر می شود.

به گزارش مهر، پیش از این مرکز آمار ایران از مردم خواسته بود از سوم بهمن ماه امسال برای اصلاح اطلاعات اقتصادی خود مربوط به طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به پایگاه اطلاع‌رسانی این مرکز مراجعه کنند.

بر اساس این اطلاعیه سامانه طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار از سوم بهمن ماه بر اساس زمان‌بندی مشخص شده فعال است و خانواده‌ها باید پس از مراجعه به پایگاه اینترنتی www.amar.org.ir اطلاعات اقتصادی خود را در صورت صحت،‌ تایید و در صورت مغایرت، اصلاح کنند.

خانوارهای یک تا دو نفره طی سه روز از سوم تا پنجم بهمن، خانواهای سه نفره از ششم تا هشتم بهمن، خانوارهای چهار نفره از نهم تا یازدهم، خانوارهای پنج نفره به بالا از 12 تا 14 بهمن می‌توانند به این پایگاه مراجعه کنند.

همچنین خانوارهایی که بر اساس زمان‌بندی فوق موفق به مراجعه نشده‌اند، از 15 تا 22 بهمن به مدت هشت روز می‌توانند به تایید یا اصلاح اطلاعات اقتصادی خود اقدام کنند.

در اطلاعیه مرکز آمار ایران آمده است: بدینوسیله به اطلاع عموم اشخاص حقیقی و حقوقی که مستقیما از شبکه جهانی اینترنت استفاده می کنند و یا در خارج از کشور قصد دسترسی به وب گاه ویژه طرح هدفمند نمودن یارانه ها را دارند، می رساند دسترسی به وب گاه ویژه طرح هدفمند نمودن یارانه ها و درگاه ملی آمار، صرفا از طریق شبکه اینترانت ملی امکان پذیر است.

از این رو کاربرانی که به طور مستقیم به شبکه جهانی اینترنت متصل هستند یا در خارج از کشور قصد دسترسی به وب گاه مذکور را دارند، قادر به دسترسی به وب گاه مزور نخواهند بود. بنابراین توصیه می شود برای دسترسی به وبگاه ویژه این طرح ، از طریق شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی در داخل کشور اقدام کنند.