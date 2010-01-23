باید به موقعیت استان خوزستان توجه ویژه ای شود

به گزارش خبرنگار مهردر اهواز، نخستین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی استان خوزستان پیش از ظهر شنبه در محل نمایشگاه های بین المللی اهواز آغاز به کار کرد.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه چند تن از نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه های اجرایی استان، مدیر عامل و مدیران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت های وابسته به وزارت نفت در استان خوزستان و سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم پیام معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران توسط سیف الله خواجویان مدیر تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب قرائت شد.

سیف الله جشن ساز در این پیام نقش خوزستان در جایگاه انرژی کشور را یادآور شد و برگزاری نمایشگاه نفت را در بالا بردن توسعه این استان مورد تاکید قرار داد.

وی اظهار امیدواری کرده است این نمایشگاه سرآغازی بر برگزاری نمایشگاه ها و همایش های ملی و بین المللی در زمینه صنعت نفت در این استان در آینده باشد.

استاندار خوزستان نیز در این مراسم با ابراز خرسندی از برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: اگر وزارت نفت دامنه کاری خود را در استان گسترش دهد می تواند باعث ایجاد اشتغال پایدار شود.

سید جعفر حجازی افزود: این نمایشگاه بهترین فرصت برای عرضه نبوغ و استعدادهای نیروهای تحصیلکرده، شرکت ها و سازندگان داخلی و صنایع نفت و گاز است و موجب رشد و خودکفایی کشور می شود.

در ادامه نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی در سخنانی گفت: این نمایشگاه در نوع خود در استان خوزستان کم نظیر و شاید بی نظیر است.

مصطفی مطورزاده افزود: خوزستان دارای ذخایر عظیم نفت به عنوان مهمترین عامل توسعه کشور است و صنعت نفت باید با تمام توان در جهت حل مشکلات این استان باشد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز در این مراسم با بیان جایگاه نفت در جهان انرژی اظهار داشت: حداقل تا 50 سال آینده نفت به عنوان اصلی تریت حامل انرژی است و ظهور انرژیهای نو نتوانسته اند رقیبی برای آن باشند.

غلامرضا حسن بیگلو افزود: نفت در کشور ما نیز از سال های دور به عنوان پشتوانه برنامه توسعه اقتصادی و زیرساختهای امنیتی و تامین مایحتاج عمومی مردم بوده است.

وی گفت: 80 درصد از نفت کشور در استان خوزستان تولید می شود لذا ضرورت دارد به موقعیت این استان توجه ویژه ای شود.

حسن بیگلو افزود: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در قالب برنامه های پنج ساله حدود 800 پروژه و دو هزار قرارداد دارد و نشان دهنده این است که این شرکت پروژه محور است.

مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اضافه کرد: مهمترین بخش یک پروژه تامین کالا و تجهیزات آن است و به همین منظور به ویژه در سالهای اخیر از سازندگان داخلی دعوت شده است تا توانمندیهای خود را در اختیار این شرکت برای تامین کالا قرار دهند.

وی گفت: این نمایشگاه نیز برای افزایش تعامل سازندگان و کارفرمایان با یکدیگر در زمینه توسعه ساخت داخل و معرفی توانمندی ها و نیازهای یکدیگر برگزار شده است.

حسن بیگلو تاکید کرد: ای نمایشگاه باید در شان پایتخت انرژی کشور باشد اما این استان از نظر امکانات اقامتی و رفاهی کمبودهایی داردکه امیدورایم مسولان استان به آن توجه ویژه ای داشه باشند.

در ادامه این مراسم استاندار خوزستان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران شرکت ها از غرفه های نمایشگاه دیدن کردند و در جریان آخرین دستاوردهای توسعه ساخت کالا در داخل کشور قرار گرفتند.

نخستین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان با حمایت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و با تلاش شرکت نمایشگاه‌های بین المللی خوزستان برگزار شد و تا پنجم بهمن از ساعت 10 تا 17 پذیرای علاقمندان است.

در این نمایشگاه بیش از 130 شرکت داخلی در نخستین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان حضور دارند.

تعداد این شرکت ها که در شمار بزرگ ترین شرکت ها و مجموعه های سازندگان و تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات صنعت نفت در کشور محسوب می شوند، با توجه به برگزاری نخستین دوره، نشان دهنده استقبال سازندگان از این نمایشگاه است.

در طول برپایی این نمایشگاه از برخی تجهیزات جدید ساخت داخل رونمایی و میزگرد تخصصی با سازندگان داخلی برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه که در زمینه های مختلف صنعت نفت به ویژه ساخت قطعات و تامین کالا و مواد فعالیت دارد ضمن ارائه نیازهای بخش های مختلف شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، نسبت به هم افزایی با سازندگان داخلی و آگاهی از توانمندی ها و امکانات آنان مبادرت خواهد شد.

شرکت‌های مهم در عرصه نفت، گاز و پتروشیمی از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان در این نمایشگاه مشارکت دارند.