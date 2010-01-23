به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه ‌ای؛ ضمن تشکر از تعامل و همراهی قابل تقدیر رسانه‌ ها، جراید، نشریات و خبرگزاری ‌ها در جهت اطلاع‌ رسانی صحیح برنامه‌ های کلی مراسم سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد: به منظور فراهم ‌سازی زمینه آگاهی دقیق مردم شریف ایران اسلامی در خصوص سیاست ها و خط مشی ‌های کلی برنامه ‌ها و مراسم عمومی دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی به ویژه مراسم راهپیمایی یوم‌الله بیست و دوم بهمن ماه تمامی اخبار، اطلاعیه‌، بیانات و اظهار نظرهای کلی و سیاست‌ های کلان نسبت به چگونگی مراسم و برنامه‌ها صرفا از طریق کمیته ارتباطات و اطلاع‌ رسانی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی منعکس می‌ گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به نقل از ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در این اطلاعیه آمده است: ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی همانند سال‌های گذشته برنامه‌های رسمی و مراسم عمومی ایام‌الله دهه فجر انقلاب را در مقاطع مناسب به جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع امت شهیدپرور ایران اسلامی می‌رساند.

این ستاد در اطلاعیه خود خاطر نشان می‌کند، با توجه به کثرت برنامه‌ها، فزونی حوزه‌های مختلف برنامه‌ای و اجرایی، مشارکت حداکثری آحاد مختلف مردم شریف در آئین ‌های بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی و گستردگی فراوان ستادهای استانی و شهرستانی و کمیته ‌های تخصصی بدین طریق اعلام می‌دارد؛ اخبار، اطلاعیه‌ها، سیاست‌ها و خط مشی‌های برنامه‌ی عمومی ایام‌الله دهه فجر صرفا به صورت مکتوب و رسمی از سوی این ستاد صادر شده و در اختیار تمامی مراکز خبری و رسانه‌ها قرار می‌ گیرد.