28 درصد تسهیلات بانک صادرات گیلان به بخش صنعت و معدن پرداخت شد

علیرضا هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه بانک صادرات گیلان از نظر منابع رتبه 9 کشور را دارد، افزود: اگر چه این جایگاه به نسبت ارزشمندی است اما با تلاش و همفکری بیشتر باید این جایگاه را ارتقاء داد.

وی همچنین اهداف کلی بانک صادرات گیلان را جذب سرمایه و اندوخته های سرگردان و بکارگیری آن در تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی ذکر کرد و اظهار داشت: طی شش ماهه گذشته بانک صادرات استان در زمره بانکهای خصوصی در آمده، 9 درصد منابع خود را رشد داده است.

مدیرعامل بانک صادرات گیلان ادامه داد: بانک معتبر و مردمی صادرات ایران امروزه با بهره ‌مندی از بیش از نیم قرن تجربه علاوه بر پایبندی کامل به اصول اولیه خود و اجرای دقیق بانکداری غیر ربوی اسلامی می ‌کوشد ضمن همسوی با بانکداری بین‌المللی از طریق رعایت اصول مشتری مداری و ارائه خدمات مطلوب و نوین بانکی سرآمدی خود را در بازار پر رقابت بانکی داخلی حفظ و ارتقاء بخشد و افزون بر این رضایتمندی مردم را جلب و همچنین آبادانی میهن اسلامی را رقم زند.