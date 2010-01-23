جاده های امن و بدون حادثه نیازمند ایجاد بستر مناسب فرهنگی است

سرهنگ غلامرضا سیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی از رانندگان بدون توجه به مقررات و حقوق دیگران و از روی خود خواهی اقدام به رانندگی در جاده ها می کنند و باعث نا امن شدن جاده ها می ‌شوند.

وی ادامه داد: برنامه و استراتژی پلیس راه هرگز این نبوده است که از اهرم جریمه و زبان تحکم برای رانندگان خاطی استفاده کند زیرا بر این باور هستیم مهمترین راه برای رسیدن به جاده های امن و بدون حادثه ایجاد بستر مناسب فرهنگی، دانش عمومی رانندگی و احترام به حقوق دیگران است.

فرمانده پلیس راه گیلان اظهار داشت: برخی از رانندگان با رفتارهای ترافیکی غیر متعارف و بعضا غیرانسانی پلیس راه را بر آن داشته اند که با برخورد شدید و بدون اغماض با رانندگان حادثه ساز به نوعی حقوق دیگر استفاده کنند گان از سیستم حمل ونقل جاده ای را که در اکثریت نیز هستند حفظ و رسالت خود را در این خصوص انجام دهد.

وی افزود: پلیس راه استان با بسیج کامل نیروهای خود و توجیح کلیه تیم های گشتی، با رانندگان متخلف به ویژه دو تخلف مرگبار سرعت و سبقت با شدت برخورد کرده و با استعلام از سامانه تخلفات حادثه ساز و مشخص شدن سو سابقه راننده متخلف ضمن ضبط گواهینامه، خودروی این قبیل رانندگان ماجراجو برابر قانون به پارکینگ منتقل خواهد شد.

سیری خاطرنشان کرد: از کلیه سرنشینان خودروهای شخصی یا مسافربری عمومی در خواست کرد در صورت ارتکاب راننده به تخلفات چون سرعت و سبقت و یا هر گونه تخلف حادثه ساز دیگر با تذکر و ارشاد از راننده درخواست رعایت قانون را داشته باشد.

وی از رانندگان نیز خواست در صورت مشاهده رانندگان متخلف در سطح جاده ها که با سرعت و سبقت غیر مجاز امنیت جاده را به خطر انداخته اند موضوع را به نزدیکترین پاسگاه یا گشت پلیس راه اطلاع داده تا قبل از بروز حادثه با راننده متخلف برخورد شود.

فرمانده پلیس راه گیلان ادامه داد: پلیس راه تمام تلاش خود را جهت کنترل و کاهش تخلفات و حوادث جاده ای به کار خواهد بست تا وظیفه اصلی و ذاتی خود یعنی ایجاد ترافیکی روان و جلوگیری از بروز گره های ترافیکی در جاده ها را نیز به نحو کامل اجرا کند اما تحقق همه اهداف به ویژه کاهش حوادث فقط با کمک مردم مؤثر خواهد بود.