به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت قطارهای مسافری رجاء با اعلام این خبر افزود : قطار شماره 375 ( توربوترن ) ساعت 7 و 20 صبح روز جاری از مشهد به تهران حرکت کرده که در ایستگاه آزادور دچار سانحه شد.

سهیل ابوالحسنی ساعت بروز سانحه را حدود 10 و 30 دقیقه صبح اعلام کرد و گفت : هنوز اطلاع دقیقی از تعداد مصدومان حادثه در دست نبوده است که اخبار تکمیلی آن متعاقباً ارسال می‌شود.

وی تأکید کرد : با استقرار تیم کمیسیون سوانح راه آهن در ایستگاه آزادور، دلایل اصلی بروز حادثه نیز در دست بررسی بوده و اخبار تکمیلی آن اعلام می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی رجا با اعلام پایین بودن ضریب اشغال این قطار، گفت: با توجه به مسدودی خط، هماهنگی لازم برای اعزام اتوبوس برای انتقال مسافران به ایستگاه شاهرود و متعاقب آن اعزام با قطار به تهران انجام شده است.

همچنین عضو هیئت مدیره راه آهن از اعزام یک کمیته ویژه به شاهرود برای بررسی حادثه قطار توربوترن مشهد - تهران که صبح امروز اتفاق افتاد، خبر داد.

منصور عرب یارمحمدی در گفتگو با مهر اعلام کرد: به محض اطلاع از وقوع این حادثه، کمیته ای برای بررسی و جمع آوری اطلاعات به محل اعزام شده است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که اطلاعات جمع آوری نشده باشد، امکان اعلام کارشناسی دلایل حادثه وجود ندارد، اظهار داشت: قرار است اطلاعاتی که جمع آوری می‌شود در کمیسیون علت سانحه بررسی شود، ضمن اینکه نتایج بررسیها قطعا اعلام خواهد شد.

بر اثر این حادثه، تاکنون 8 مسافر کشته شده اند. در عین حال، تاکنون 12 مجروح این حادثه از زیر واگنهـای واژگون شده خارج شده اند، ضمن اینکه حال 4 نفر ازمجروحان این حادثه وخیم است و ممکن است بر شمار کشته ها نیز افزوده شود.