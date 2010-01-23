عملکرد نامطلوب پیمانکاران ادارات ساوجبلاغ مشکلات این شهرستان را افزایش داده است

حسین بغدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ افزود: یکی از مهمترین مشکلاتی که در این خصوص ایجاد شده، مربوط به حفاری نامطلوب از سوی پیمانکاران اداره گاز این شهرستان است که این امر باعث شده شهروندان ناراضی شوند.

وی ادامه داد: همچنین پیمانکاران برخی از دستگاهها در ساوجبلاغ پول اضافی از شهروندان دریافت می کنند تا جاییکه این امر به یک عادت تبدیل شده درحالیکه باید در اسرع وقت با این مسئله برخورد شود.

بغدادی اظهار داشت: پیمانکاران باید در جهت رفاه حال شهروندان عمل کنند نه اینکه با عملکرد نامناسب خود مشکلات را افزایش دهند.

بغدادی بیان کرد: از همه ادارات و دستگاههای ساوجبلاغ که بخشی از فعالیتهای خود را با همکاری پیمانکاران انجام می دهند، انتظار می رود در اسرع وقت نظارت خود بر آنها را افزایش دهند و تذکرات لازم را به بهترین نحو ارائه دهند.

وی در خصوص مشکل در زمینه ارتباطات سیار در نقاط مختلف شهرستان ساوجبلاغ نیز خاطرنشان کرد: مسئولان ذیربط هر یک از مناطق این شهرستان که در این زمینه مشکل دارند باید زودتر مشکل خود را اعلام کنند تا پیگیر حل این مشکل باشیم.

معاون عمرانی فرماندار ساوجبلاغ در زمینه مصوباتی که مورد مخالفت این فرمانداری قرار گرفته نیز یادآور شد: دستگاهها و ادارات شهرستان اجازه اجرای اینگونه مصوبات را ندارند و در صورت اجرای آنها با ادارات متخلف برخورد می شود.