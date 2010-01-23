محور دوم جاده بی بی حکیمه (س) خرداد ماه 89 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، منوچهر حبیبی پیش از ظهر شنبه در آخرین بازدید خود در طول دوره فرمانداری از جاده حرم مطهر بی بی حکیمه (س) افزود: به منظور تسهیل در رفت و آمد زوار حرم مطهر بی بی حکیمه، خواهر امام رضا(ع) و کاهش بار ترافیکی به خصوص در ماه های پایانی و اوایل سال، این محور با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال در حال احداث است.

وی بیان کرد: محور دوم ارتباطی "کاکا مبارک" به مرقد مطهر بی بی حکیمه (س) هم اکنون 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تلاش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران به عنوان تامین کننده اعتبار این جاده و پیمانکار مربوطه، تا پایان امسال قسمتی از جاده زیر بار ترافیکی قرار گیرد .

حبیبی این هفته از سمت فرمانداری شهرستان گچساران خداحافظی می کند و به عنوان مدیرکل راه و ترابری استان منصوب می شود.