پاسکاری مسئولان خراسان رضوی و سمنان در خصوص حادثه قطار!

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای اطلاع از موضوع خروج قطار از ریل خبرنگاران مهر در مشهد تلاش کردند تا از مسئولان خراسانی در این خصوص مصاحبه بگیرند اما آنها عنوان نمودند که حادثه در حوزه استحفاظی سمنان روی داده است.

پس از آن خبرنگاران مهر در سمنان موضوع را پیگیری کردند که در عین ناباوری آنان نیز پاسخگویی در خصوص این حادثه را وظیفه مسئولان راه خراسانی دانستند!

شرکت رجا هیچگونه اطلاعاتی در این زمینه ندارد

در این خصوص پس از تلاش فراوان، مدیر روابط عمومی شرکت قطارهای مسافربری رجاء خراسان رضوی به خبرنگار مهر در مشهد گفت: حادثه امروز قطار توربوترن در محدوده استحفاظی استان سمنان رخ داده است و شرکت رجاء خراسان هیچگونه اطلاعاتی در این زمینه ندارد.

محمد بشارتی افزود: اطلاعات موثق این حادثه را از طریق شرکت کل رجاء باید پیگیری کرد.

محل حادثه از شاهرود دور است، اطلاعات درستی نداریم

کارشناس مسئول روابط عمومی شمال شرق کشور در شاهرود در گفتگو با مهر با ارائه اطلاعاتی کلی اظهار داشت: آمار باید از سایت راه آهن برداشته شود.

مرتضی عرب حجی خاطرنشان کرد: به علت فاصله داشتن با محل حادثه اطلاعات کلی توسط ما قابل ارائه نیست.

وی همچنین از آخرین آمار کشته ها و مجروحان حادثه اظهار بی اطلاعی کرد.

این در حالی است که در اینگونه مواقع اطلاع رسانی صحیح و به موقع بیش از هر موضوع دیگری مهم است و باعث جلوگیری از وقوع شایعات و انتشار اخبار نادرست می شود.

ساعت 10 و 30 دقیقه صبح امروز یک قطار مسافربری که از مشهد به سمت تهران در حرکت بود از ریل خارج شد و در دقایق اولیه حادثه بیش از 20 نفر مجروح و کشته شدند که حال چهار تن از مجروحان نیز وخیم اعلام شده است.

به گفته شاهدان عینی این قطار پنج واگن داشته که به دلیل خروج از ریل چهار واگن آن واژگون شده است.

حادثه در منطقه آزادوار در نزدیکی جغتای شهرستان تازه تاسیس خراسان رضوی روی داده است. آزادوار در 150 کیلومتری سبزوار و 250 کیلومتری شاهرود از شهرهای استان سمنان قرار دارد.