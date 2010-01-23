تصویب بیش از 11 میلیارد ریال تسهیلات در بخش اکتشاف معادن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، سید رضا عظیمی از تصویب 11 میلیارد و 430 میلیون و 380 هزار ریال تسهیلات در بخش اکتشاف طی سالجاری خبر داد.

مدیرکل اکتشاف وزارت صنایع و معادن با تشریح عملکرد این حوزه از ابتدای سالجاری تاکنون، اعلام کرد: از این میزان تسهیلات مصوب 9 میلیارد و 635 میلیون و 60 هزار ریال پرداخت شده است. در تسهیلات ارائه شده بالاترین رقم پرداختی به استان خراسان جنوبی اختصاص دارد.

به گفته عظیمی، از لحاظ تعداد تسهیلات پرداختی نیز بالاترین تعداد به استانهای خراسان رضوی و اصفهان پرداخت شده و از نظر نوع ماده معدنی تسهیلات تخصیص یافته نیز 18 فقره برای مواد معدنی فلزی، 19 فقره سنگ تزئینی و 23 فقره برای مواد معدنی غیرفلزی اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: این اداره کل به منظور برنامه‌ ریزی در خصوص سیاستهای کلان مربوط به اکتشاف، یکپارچه سازی دستورالعملها و آمار و اطلاعات از اکتشاف تا پایان بهره‌ برداری، تصمیم گیریهای کلان در هدایت طرحهای اکتشافی بر مبنای نیاز مصرف مواد اولیه در صنایع معدنی و امکان توسعه معادن درحال بهره ‌برداری، بودجه بندی و هماهنگی سازمان استانها دایر شده است.

عظیمی احیای مجدد شورای عالی اکتشاف را از مهمترین اولویتهای برنامه این حوزه عنوان کرد. در این شورا اکتشاف، جمع بندی، بازنگری و تدوین استراتژی اکتشاف در کشور با محوریت اداره کل اکتشاف انجام خواهد شد و ایجاد کمیته‌های تخصصی در این شورا امکان استفاده از نخبگان و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی را جهت تصمیم ‌گیری از تکنولوژیهای برتر و هدایت شرکتهای تخصصی در زمینه اکتشاف فراهم خواهد کرد.

این مقام مسئول در وزارت صنایع اضافه کرد: جمع بندی و ایجاد انسجام عملیات اکتشافی و استخراجی سازمانهای دولتی و بخش خصوصی، شرکتها و نیز سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، هدایت سرمایه ‌گذاران به سمت اجرای عملیات اکتشافی با یکسان کردن سیاستگذاری ازطریق وزارت صنایع، اتخاذ تصمیم درخصوص واگذاری محدوده‌های اکتشافی به منظور انجام عملیات اکتشافی و پروژه‌های در دست اجرای سازمانهای دولتی مانند ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و سازمان زمین شناسی در بعد نظارتی و کیفیت زمان بندی یا بلوکه کردن محدوده‌های اکتشافی، از مهترین وظایف اداره کل اکتشاف وزارت صنایع و معادن است.

وی با اشاره به بازدیدهای انجام شده از استانهای سمنان، بوشهر، زنجان، آذربایجان شرقی، تهران، مازندران و کرمانشاه، گفت: محوریت کنونی و قبلی دستورالعملهای مرتبط با اکتشاف بر مبنای کار از طریق مراجع دولتی بوده است که در نگرش جدید، محوریت با بخش خصوصی منظور خواهد شد.

عظیمی خاطر نشان کرد: در حال حاضر سیاست این اداره کل بر مبنای پرداخت تسهیلات با شرط پذیرش ریسک پذیری کار از طریق صندوق بیمه سرمایه‌ گذاری معادن است که علاوه بر تضمین بازپرداخت در پروژه‌های اکتشافی که منجر به کشف کانه نمی ‌شوند از سوی صندوق بیمه، مسئولیت بازپرداخت تسهیلات نیز از طریق صندوق و مسئله تضمینهای لازم برای ارائه به بانک توسط متقاضی، مرتفع می شود.