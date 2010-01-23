ارتقای سلامت عمومی از اهداف دامپزشکی است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمدرضا عاشوری ظهر شنبه در هفتمین جلسه شورای هماهنگی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی در اراک افزود: ارگان های همسو با دامپزشکی باید به گونه ای عمل کنند که بهداشت محصولات تولیدی آنان برای ارتقای سلامت و بهداشت مصرف کنندگان تائید شود تا اقتصاد تولیدکنندگان محصولات مرتبط با دامپزشکی دچار مشکل نشود.

وی اضافه کرد: امروزه مبانی توسعه با گذشته تفاوت کرده است و تغذیه سالم و ارتقای سطح بهداشت عمومی از شاخصه ‌های مهم توسعه یافتگی است که در این راستا دامپزشکی از مسئولیت خطیری در تضمین بهداشت عمومی دارد.

عاشوری با بیان اینکه دامپزشکی با گستردگی وظایف خود و تامین غذای سالم می ‌تواند نقش بسزایی را در این میان به عهده داشته باشد، خاطرنشان کرد: ماهیت دامپزشکی با ارگان‌های دیگر متفاوت است و در این راستا نگاه ویژه مسئولان استان به این ارگان ضروری است.

مدیرکل برنامه و بودجه استانداری مرکزی نیز در سخنانی دغدغه کشورهای در حال توسعه را بهداشت عنوان کرد و گفت: دامپزشکی در رفع این دغدغه جایگاه مهمی دارد و وظایف آن از حساسیت بالایی برخوردار است.

حسن صفری افزود: مسائل و مشکلات دامپزشکی قابل پیگیری است، نقش کارشناسان نیز در این زمینه بسیار با اهمیت است و حساس‌ سازی مسئولان باید توسط کارشناسان صورت گیرد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی نیز در سخنانی به شرح برخی از فعالیت ‌های دامپزشکی در زمینه پروسه تولید غذای سالم و امنیت غذایی پرداخته و با توجه به گستردگی وظایف دامپزشکی و نقش این ارگان در سلامت و بهداشت عمومی جامعه همکاری و مساعدت مسئولان استانداری را خواستار شد.

سید سعید حسینی همچنین به نقش عمده ارتقای سلامت تولیدات دامی در بهبود شاخص‌ های بهداشتی و سلامت جامعه اشاره کرد.