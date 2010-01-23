طرح استانی شدن انتخابات مجلس در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مصطفی کواکبیان ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان سمنان با حضور معاون سیاسی وزیر کشور گفت: طرح استانی شدن انتخابات مجلس نیز در صورت تائید باید در لایحه جامع انتخاباتی دیده شود .

وی با بیان اینکه باید تلاش بر جذب و مشارکت گسترده مردم داشته باشیم و اعتماد عمومی را در جامعه تقویت کنیم، گفت: سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی باید محور کار معاونت سیاسی باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه عدالت و امنیت در سایه وحدت بیشتر حاصل می شود، گفت: در بحث شفاف سازی نه تنها در کلان کشور بلکه در مدیریت ها نیز باید شفافیت سازی داشته باشیم.

دبیر کل حزب مردم سالاری از معاون جدید سیاسی امنیتی استانداری سمنان خواست تا خانه احزاب در این استان را مانند سایر استانها تشکیل دهد.

یارانه نقدی به همه افراد جامعه تعلق می گیرد

نماینده گرمسار در مجلس نیز در این جلسه گفت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی یارانه نقدی به همه افراد جامعه تعلق می گیرد .

عبدالرضا ترابی با اشاره به ایجاد نگرانی در مردم در زمینه پرداخت یارانه ها گفت: مردم در تماسهایی که با مجلس و نمایندگان می گیرند نحوه پرداخت و چگونگی آن را سئوال می کنند.

به گفته وی، درآمد حاصل از نفت متعلق به همه مردم ایران است و یارانه نقدی به همه مردم تعلق می گیرد.

نماینده گرمسار در مجلس با اشاره به اینکه این یارانه بر اساس دهکهای تعیین شده پرداخت می شود، گفت: بر اساس دهکهایی که دولت تعیین می کند دهکهای پایین از یارانه بیشتری برخوردار می شوند.

خواص باید در جریانات اخیر موضع گیری کنند

معاون سیاسی وزیر کشور نیز در این جلسه گفت: خواص باید مواضع صریح و رسمی خود را هر چه سریع‌تر اعلام کنند.

سید صولت مرتضوی افزود: در دستگیری های اخیر دست عوامل ضدانقلاب داخلی اعم از منافقین، سلطنت طلب ها وجود دارند و البته در این زمینه خواص بی بصیرت نیز مزید بر علت شده اند .

وی با اشاره به اینکه عظمت و بزرگی انتخابات ریاست جمهوری و حضور بیش از 40 میلیون نفر بر هیچکس پوشیده نیست، گفت: در توطئه های بعد از انتخابات انگلیس و لابی صهیونیستها به همراه عوامل داخلی ضد انقلاب نیز قطعا دخالت و فعالیت دارند .

معاون وزیر کشور با اشاره به آغاز جنگ نرم دشمنان علیه انقلاب اسلامی ایران گفت: درایت مقام معظم رهبری و هوشیاری ملت ایران توطئه های دشمنان را خنثی کرده است.

به گفته وی، دشمنان انقلاب و ایران با گذشت 31 سال از پیروزی انقلاب اسلامی در آغاز دهه چهارم انقلاب که دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته توطئه جدید و در حقیقت جنگ نرمی را علیه این انقلاب آغاز کرده اند.