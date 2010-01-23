120 هزار نفر در فارس تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گرفتند

افشار مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: در حال حاضر بیش از 500 هزار نفر در استان فارس بیمه نیستند که طی این مدت افراد زیادی با مراجعه به مراکز مربوط به خدمات درمانی نسبت به دریافت دفترچه بیمه اقدام کرده اند.

وی در رابطه با بیمه ایرانیان یادآور شد: بر اساس بیمه همگان مقرر شد که تمامی افرادی که در جامعه تحت پوشش هیچگونه بیمه ای نیستد از بیمه ایرانیان استفاده کنند به نحوی که در حال حاضر بیش از 22 میلیون نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان فارس ادامه داد: با تصویب این بیمه حدود 50 درصد از هزینه های بیمه توسط دولت و یارانه ها و مابقی از سوی فرد متقاضی پرداخت می شود.

مظاهری با اعلام اینکه در بیمه ایرانیان تمامی اقشار جامعه می توانند از آن استفاده کنند، یادآور شد: میزان وجه نقدی که متقاضیان استفاده از این نوع بیمه طی یکسال پرداخت می کند 42 هزار تومان بوده که در برخی موارد افرادی که توان پرداخت این مبلغ هم نداشته باشند به کمیته امداد معرفی شده و مبلغ دیگری نیز به آنها تخفیف داده می شود.