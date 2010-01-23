اجرای یک هزار عنوان برنامه فرهنگی در بقاع متبرکه استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام انصاری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: اماکن مذهبی و بقاع متبرکه به عنوان کانون امور دینی و فرهنگی می تواند در جذب جوانان و علاقه مندان نقش مهمی ایفا کند.

وی افزود: در راستای ترویج امور دینی و فرهنگی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک هزار عنوان برنامه فرهنگی و مذهبی در بقاع متبرکه، مساجد و امامزاده های استان قزوین اجرا شده است.

وی با اشاره به ضرورت بازسازی و تعمیر مساجد و بقاع متبرکه خاطر نسان کرد: در سفر دوم رئیس جمهور به استان سه میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار برای بازسازی مساجد اختصاص یافت که این اعتبار تا پایان امسال جذب و هزینه خواهد شد.

انصاری تصریح کرد: همچنین دو میلیارد تومان از اعتبارات استانی و 500 میلیون تومان از اعتبارات اوقاف برای بازسازی مساجد، بقاع متبرکه، مصلی و دفاتر ستاد نماز جمعه هزینه خواهد شد که تاکنون 590 میلیون تومان از اعتبارات یاد شده اختصاص یافته است که این اعتبارات در دهه فجر توزیع خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول برای هر مسجد بین یک تا سه میلیون تومان و در صورت نیاز در موارد استثنائی با تصویب هیئت امناء تا هفت میلیون تومان هزینه بازسازی پرداخت خواهد شد.

جشن بزرگ انقلاب با شرک 10 هزار زن

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین فضاسازی بقاع متبرکه را از دیگر برنامه های دهه فجر امسال ذکر کرد و گفت: در روز دوازدهم بهمن جشن بزرگ انقلاب ویژه بانوان با حضور بیش از 10 هزار نفراز بانوان در 9 بقعه شهرقزوین برگزار خواهد شد.

وی برگزاری مراسم سخنرانی اساتید حوزه علمیه قم در بقاع متبرکه به مدت هشت شب، مراسم ویژه روحانیون در امامزاده حسین(ع) قزوین، دیدار با خانواده معظم شهدا، مراسم قرائت قرآن با حضور قاریان برتر کشورو گلباران تمثال امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری را از دیگر برنامه های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در این ایام دانست.

حجت الاسلام انصاری به اجرای طرح توسعه و جامع حرم امامزاده حسین(ع) قزوین هم اشاره وخاطر نشان کرد: این طرح با 50 میلیارد تومان اعتبار در مساحتی به وسعت 30 هکتاردر مدت پنج سال اجرا خواهد شد که در این طرح بزرگ و مهم فضاهای اقامتی، تجاری، فرهنگی نیز پیش بینی شده است.

مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان قزوین از آغاز ساخت زائرسرای فلار در منطقه الموت قزوین در دهه فجر هم خبرداد و اظهار داشت: کلنگ ساخت چند مسجد در دهه مبارک فجر در استان هم به زمین زده خواهد شد.