امکان پخش زنده دروس حوزوی در شبکه مترواترنت قم فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس عبدالمجید ریاضی قبل از ظهر شنبه در مراسم بهرهبرداری از شبکه مترواترنت قم گفت: این شبکه به گونهای طراحی شده که حوزههای علمیه قم و نیز دانشگاههای این استان بتوانند کلاسهای درس خود را به صورت زنده روی این شبکه عرضه کنند.
وی با بیان اینکه اجرای این پروژه حدود 80 میلیارد ریال هزینه داشته است، گفت: حدود 55 میلیارد ریال این طرح در قالب اعتبارات وزارت ارتباطات و مابقی از محل اعتبارات استانی تأمین شده است.
ریاضی با اشاره به اینکه مدت زمان اجرای این پروژه 22ماه بوده است، گفت: وجود پایگاه نشر علوم اسلامی و مدارس علمیه و دانشگاهها و انتخاب قم به عنوان پایلوت اجرای طرح کارت هوشمند ملی از مهمترین دلایل بوده که شبکه مترواترنت برای اولین بار در استان قم آغاز به کار میکند.
قم باید به عنوان نخستین شهر الکترونیک کشور مطرح شود
استاندار قم نیز طی سخنانی در این مراسم با تأکید بر اهمیت استفاده از فناوری IT در جهان امروز تصریح کرد: متأسفانه ساختار اداری ما متناسب برای استفاده از فرهنگ فناوری اطلاعات نیست و برای اینکه این فرهنگ به ویژه در قم نهادینه شود نیاز به یک الزام مدیریتی احساس میشود.
حجتالاسلام محمدحسین موسیپور، ضمن انتقاد از نبود یک متولی IT ابراز داشت: امیدواریم در آینده نزدیک با کمک وزارت ارتباطات و فراهم کردن زیرساختهای لازم، شهر قم به عنوان نخستین شهر الکترونیک کشور مطرح شود.
در ادامه مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم گفت: 36 پروژه مخابراتی به جز شبکه مترواترنت قم با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
محمدرضا زهرهوند همچنین بیان داشت: از ابتدای امسال تا دهه مبارکه فجر 105 پروژه مخابراتی در استان با اعتبار 133 میلیارد ریال آماده بهرهبرداری شده یا میشود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امکان پخش زنده دروس حوزه علمیه قم در شبکه مترواترنت قم وجود دارد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس عبدالمجید ریاضی قبل از ظهر شنبه در مراسم بهرهبرداری از شبکه مترواترنت قم گفت: این شبکه به گونهای طراحی شده که حوزههای علمیه قم و نیز دانشگاههای این استان بتوانند کلاسهای درس خود را به صورت زنده روی این شبکه عرضه کنند.
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