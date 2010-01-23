عملیات اجرایی بزرگترین کارخانه قند شمالغرب کشور از سرگرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر در پلدشت، زمانی در جریان بازدید از روند اجرای این طرح اظهار داشت: عملیات اجرایی این کارخانه در زمینی به مساحت 81 هزار مترمربع و با زیربنای 46 هزار و 500 مترمربع از سال 84 شروع و با صرف 100 میلیارد ریال و پیشرفت 40 درصد به دلیل اختصاص نیافتن تسهیلات بانکی در این مدت راکد مانده بود.

وی اعتبار لازم برای اتمام این طرح را 730 میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی از سال 87 در اجرا و اتمام این طرح مشارکت کرده است و 70 درصد سهم سرمایه گذاری در این طرح را برعهده دارد و 30 درصد باقی مانده توسط بخش خصوصی تامین می شود.

زمانی با بیان اینکه این کارخانه در حال حاضر 80 درصد پیشرفت دارد، افزود: با اتمام این طرح علاوه بر اشتغالزایی مستقیم برای 70 نفر فعالیت اقتصادی نیز در این منطقه رونق چشمگیری خواهد یافت.

کارخانه قند پلدشت پس از بهره برداری تا دو سال آینده قادر خواهد بود، روزانه پنج هزار تن چغندر قند را جذب و 850 تن شکر تولید کند.