انتقاد اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا از بلاتکلیفی زندان گوانتانامو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، انجمن آزادیهای مدنی آمریکا واشنگتن را به سبب سهل انگاری برای بستن این بازداشتگاه سرزنش کرد.

"جمیل جافر" رئیس پروژه امنیت ملی ACLU در بیانیه ای که روز گذشته منتشر کرد، گفت: دولت اوباما همچنان تاکید دارد که تعدادی از زندانیان در این بازداشتگاه وجود دارند که آزادی همزمان آنها خطرناک است و محاکمه آنها نیز خیلی مشکل است، اما اگر شواهد معتبر وجود داشته باشد که اینها خطرناک هستند دلیلی وجود ندارد که نشود این شواهد در دادگاه جنایی علیه آنها مورد استفاده قرار گیرند.

"آنتونی دی. رومرو" مدیر اجرایی این اتحادیه نیز از تصمیم دولت آمریکا برای بازداشت زندانیان بدون محاکمه انتقاد و اظهارات اوباما برای بستن این زندان را اظهاراتی سمبلیک توصیف کرده است.

وی می گوید: بستن هرچه سریعتر این زندان به همان اندازه ای که مهم است اقدامی درست نیز بشمار می رود و این به معنی پایانی بر سیاست غیر قانونی بازداشت نامحدود و بدون اتهام و محاکمه زندانیان است.

در حدود 200 زندنی از کشورهای مختلف جهان به اتهام اقدامات تروریستی در این زندان که قرار بود 22 ژانویه بسته شود نگهداری می شوند.

با وجود سپری شدن زمان و مهلت تعیین شده برای بسته شدن گوانتانامو مقام های آمریکا اعلام کردند که کاخ سفید همچنان به وعده ای که اوباما در این باره داده متعهد است.