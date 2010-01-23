معرفی دقیق مذهب شیعه وهابیت را از میان می برد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، پیمان عین القضات ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اراک افزود: برای مقابله با فرقه های انحرافی در دین باید با روشنگری و مقابله با این فرقه ها به شدت فعالیت شود و با ارائه آموزشهای کافی نسبت به برخورد با شبهه افکنیها و افزایش توان پاسخگویی به این شبهات اقدام کرد.

وی عنووان کرد: افزایش مراکز پاسخگویی به شبهات دینی سبب خواهد شد در ذهن افراد جامعه مسئله ای بی پاسخ نماند و آنان بتوانند با بررسی مسائل گوناگون نسبت به انتخاب بهترین راه مقابله با شبهات اقدام کنند.

عین القضات با اشاره به فعالیت انجمن قرآن و نهج البلاغه استان مرکزی در راستای مقابله با فرقه ها و مذاهب انحرافی خاطرنشان کرد: این انجمن در راستای ابهام زدایی و رفع شبهات مردم در این حوزه تاکنون نسبت به برگزاری 9 جلسه در مورد فرقه های ضاله اقدام کرده است و به زودی نیز برنامه ای در مورد انجمن حجتیه و بررسی این انجمن و پاسخگویی به سئوالات مردم در این زمینه در استان مرکزی برگزار خواهد کرد.

دبیر انجمن قرآن و نهج البلاغه استان مرکزی یادآور شد: با اجرای برنامه های فرهنگی در حوزه ابهام زدایی از جامعه و معرفی فرقه های ضاله، تاکنون چهار هزار نفر از مردم استان تحت پوشش برنامه های ارائه شده از سوی این انجمن قرار گرفته اند که برای توسعه این برنامه ها تهیه برنامه های تلویزیونی و لوحهای فشرده برای گسترش نفوذ این برنامه ها در دستور کار قرار گرفته است.

عین القضات با تاکید بر اینکه باید از همه امکانات و ظرفیت های موجود در کشور به خوبی برای معرفی فرقه های ضاله و روشنگری در مورد آنان بهره گرفت، بیان داشت: متاسفانه تاکنون از امکانات و اختیارات موجود در راستای اجرایی کردن شیعه شناسی در جامعه و مقابله با فرقه های ضاله به خوبی بهره گرفته نشده است ولی تلاش می شود با برنامه ریزی و ساماندهی کردن بخش های مرتبط با این حوزه نسبت به ساماندهی برنامه ریزی ها در این بخش اقدام شود تا مردم از مزایای این برنامه ها بیش از گذشته برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی آسیب اول جامعه است، گفت: در آسیبها معتقدیم آسیبهای اعتقادی و فرهنگی در اولویت قرار دارد و باید در این زمینه توجه بیشتری به مسایل داده شود تا بخشی از مشکلات کنونی از جمله طلاق و اعتیاد کاهش پیدا کند.