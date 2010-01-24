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۴ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۴۸

تا پایان سال آینده؛

واحدهای سنجش آلایندگی در استان تهران به 20 واحد می رسد

واحدهای سنجش آلایندگی در استان تهران به 20 واحد می رسد

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز پایش آلودگی هوای استان تهران از افزایش واحدهای سنجش آلایندگی هوا در این استان تا پایان سال آینده خبر داد.

سید امیرفاتح وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر سه واحد صنعتی سیمان تهران، سیمان شمال و نیروگاه برق مبعث به طور مستقیم آلاینده ها را در استان و شهر تهران سنجش می کنند.

وی افزود: مقرر شده که تا پایان سال آینده این تعداد به 20 واحد در استان تهران افزایش یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین در سطح شهر تهران 16 ایستگاه سنجش راه اندازی و فعال می شود.

وحدتی بیان داشت: اولویت اول ما در سطح شهر تهران و شهرستانهای آن بازنگری در برنامه جامع کاهش آلودگی هوا است که این طرح شامل شهرستانهای استان و کرج هم می شود. 

کد مطلب 1022209

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