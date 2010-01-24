واحدهای سنجش آلایندگی در استان تهران به 20 واحد می رسد

سید امیرفاتح وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر سه واحد صنعتی سیمان تهران، سیمان شمال و نیروگاه برق مبعث به طور مستقیم آلاینده ها را در استان و شهر تهران سنجش می کنند.

وی افزود: مقرر شده که تا پایان سال آینده این تعداد به 20 واحد در استان تهران افزایش یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین در سطح شهر تهران 16 ایستگاه سنجش راه اندازی و فعال می شود.

وحدتی بیان داشت: اولویت اول ما در سطح شهر تهران و شهرستانهای آن بازنگری در برنامه جامع کاهش آلودگی هوا است که این طرح شامل شهرستانهای استان و کرج هم می شود.