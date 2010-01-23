استانداری سمنان سکوی پرتاب مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ظهر شنبه آیین تودیع و معارفه معاون سیاسی و امنیتی استانداری سمنان و معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری سمنان با حضور معاون سیاسی وزیر کشور و استانداران سمنان و قزوین، نمایندگان سمنان، دامغان و گرمسار در مجلس و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان سمنان برگزار شد.

در این آیین علیرضا خلخالی به عنوان معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان معرفی شد و از تلاشهای چهار ساله احمد عجم معاون سابق سیاسی و امنیتی استانداری سمنان که به عنوان استاندار جدید قزوین فعالیت خود را آغاز کرده تقدیر شد.

همچنین در این آیین بعد از دو ماه از معرفی و فعالیت یزدان عرب حسن آبادی به عنوان معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری سمنان، حسن آبادی به مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان معرفی شد.

عبدالحسین نافیان، معاون سابق پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری سمنان که به عنوان معاون برنامه‌ریزی استانداری کهگیلویه و بویراحمد منصوب شده بود از استانداری سمنان به استانداری کهگیلویه و بویراحمد رفت.

همچنین بهزاد ظهیری معاون برنامه ریزی استانداری سمنان نیز به عنوان مدیرعامل شرکت نوسازی صنایع ایران معرفی شد تا استاندار سمنان به دنبال انتخاب معاون جدید برنامه ریزی خود باشد.

علی عبداللهی استاندار سمنان نیز قبل از اینکه استانداری سمنان را ترک کند به عنوان معاون امنیتی وزیر کشور انتخاب شده بود تا در زمان تودیع خود به عنوان معاون وزیر کشور و استاندار سابق سمنان به سمنان سفر کند.

معارفه عبداللهی استاندار سابق سمنان نیز با تودیع حمید حاج عبدالوهاب استاندار آن زمان سمنان به عنوان معاون وزیر کار همراه شد تا استانداری سمنان به سکوی پرتاب مسئولان و معاونان به جایگاه های استانداری، معاونت وزارتخانه ها و ... تبدیل شود.