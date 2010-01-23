106 موسسه قرآنی در لرستان تاسیس شد

سیدعارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد به بزرگترین آزمون قرآنی کشور در لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: استان لرستان بیش از 25 درصد قرآن آموزان کشور را در این آزمون به خود اختصاص داد.

وی با اشاره به اینکه دوره اول برگزاری این آزمون در سال گذشته بسیار محدود بوده است، ابراز امیدواری کرد که دور بعدی این آزمون بسیار گسترده تر و با حضور تعداد بیشتری از قرآن آموزان لرستانی برگزار شود.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از تأسیس بیش از 106 مؤسسه قرآنی در یکسال و نیم گذشته خبر داد و افزود: با تلاش مسئولان و مربیان این مؤسسات بیش از پنج هزار و 300 نفر در سطح استان در آزمون قرآنی شرکت کردند.

علوی همچنین از اعطای 50 میلیون ریال کمک بلاعوض برای خرید تجهیزات برای موسسات قرآنی ثبت شده در لرستان خبر داد و بیان داشت: این میزان اعتبار در راستای برنامه های وزارت ارشاد پیرامون ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه و به منظور حمایت از موسسات قرآنی ثبت شده و همچنین در جهت تقویت فعالیتهای قرآنی به تمامی موسسات که تاکنون ثبت شده اند، اختصاص داده شده است.