حداکثر نرخ تکمیل اقتصادی خانوار سه هزار ریال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت خراسان جنوبی آن عده از شهروندانی که به اینترنت دسترسی ندارند می توانند جهت اصلاح وتأیید اطلاعات اقتصادی خانوارخودمطابق برنامه زمان بندی شده به کافی نفت های دارای پروانه کسب معتبر مراجعه کنند

طرح جمع ‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار از امروز شنبه سوم بهمن ماه بر اساس زمان ‌بندی مشخص شده فعال است و خانواده ‌ها می توانند پس از مراجعه به پایگاه اینترنتی www.amar.org.ir اطلاعات اقتصادی خود را در صورت صحت،‌ تایید و در صورت مغایرت، اصلاح کنند.

بر این اساس خانوارهای یک تا دو نفره طی سه روز از سوم تا پنجم بهمن، خانواهای سه نفره از ششم تا هشتم بهمن، خانوارهای چهار نفره از نهم تا یازدهم، خانوارهای پنج نفره به بالا از 12 تا 14 بهمن می ‌توانند به این پایگاه مراجعه کنند.

همچنین خانوارهایی که بر اساس زمان ‌بندی فوق موفق به مراجعه نشده ‌اند، از 15 تا 22 بهمن به مدت هشت روز می‌ توانند به تایید یا اصلاح اطلاعات اقتصادی خود اقدام کنند.

یادآوری می شود: شهروندان می توانند در صورت تخلف مراتب را به شماره 124 سامانه ارتباطی سازمان بازرگانی اعلام تا مورد رسیدگی قرار گیرد.