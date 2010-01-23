"آلوها" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "آلوها" شامل 24 شعر کوتاه از این شاعر آمریکایی است که "حرفی برای گفتن"، "به پیرزن بینوا"، "چرخ دستی قرمز"" و "مهارت دوست‌داشتنی" از جمله آنهاست.

یکی از ویژگیهای شعری ویلیامز امید بستن به تناقضها، شکها و حدسهای معمول و درست، به همراه ابهام در معناست که وی بر آنها پافشاری می‌کند.

در مقدمه کتاب از رندال جراد، درباره شعرهای این شاعر این‌گونه آمده‌است: شعرهای ویلیامز خصایصی نظیر صداقت، دقت، دست و دلبازی،‌ ایجاد فضای همدردی و جذابیتهای انسانی دارند و برخی از آنها عالی به شمار می‌روند.

در شعر حرفی برای گفتن می‌خوانیم: من آلوهایی را خوردم/ که در یخدان بودند/ همانهایی که شاید/ برای صبحانه نگه‌داشته بودی/ مرا ببخش/ آنها خوشمزه بودند/ و بسیار شیرین/ و سرد.

کتاب "آلوها" با شمارگان 1000 نسخه در 56 صفحه و به قیمت 1200 تومان منتشر شده‌است.

