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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۲۷

"آلوها" منتشر شد

"آلوها" منتشر شد

مجموعه شعر "آلوها" سروده ویلیام کارلوس ویلیامز با ترجمه بهرام فرهمند‌پور از سوی نشر امرود منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "آلوها" شامل 24 شعر کوتاه از این شاعر آمریکایی است که "حرفی برای گفتن"، "به پیرزن بینوا"، "چرخ دستی قرمز"" و "مهارت دوست‌داشتنی" از جمله آنهاست.

یکی از ویژگیهای شعری ویلیامز امید بستن به تناقضها، شکها و حدسهای معمول و درست، به همراه ابهام در معناست که وی بر آنها پافشاری می‌کند.

در مقدمه کتاب از رندال جراد، درباره شعرهای این شاعر این‌گونه آمده‌است: شعرهای ویلیامز خصایصی نظیر صداقت، دقت، دست و دلبازی،‌ ایجاد فضای همدردی و جذابیتهای انسانی دارند و برخی از آنها عالی به شمار می‌روند.

در شعر حرفی برای گفتن می‌خوانیم: من آلوهایی را خوردم/ که در یخدان بودند/ همانهایی که شاید/ برای صبحانه نگه‌داشته بودی/ مرا ببخش/ آنها خوشمزه بودند/ و بسیار شیرین/ و سرد.

کتاب "آلوها" با شمارگان 1000 نسخه در 56 صفحه و به قیمت 1200 تومان منتشر شده‌است.

کد مطلب 1022218

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