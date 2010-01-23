جین سیمونز درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر از اسوشیتد پرس، این بازیگر که با نقش آفرینی در مجموعه تلویزیونی "پرندگان خارزار" در دهه 1980 ماندگار شد، شامگاه دیروز در خانه‌اش در سانتامونیکای آمریکا درگذشت.



جین سیمونز در اوایل دهه 1950 از انگلستان به هالیوود نقل مکان کرد و با ایفای نقش استلا در "آرزو‌های بزرگ " صاحب اعتباری ویژه شد. بعدها در "هملت" ساخته لارنس اولیویه نقش اوفلیا را بر عهده گرفت و در "مردان و عروسک‌ها "مقابل مارلون براندو نقش آفرینی کرد.



سیمونز با بازیگران بزرگ و نامداری چون گریگوری پک، پل نیومن و کرک داگلاس همبازی شد. او برای بازی در دو فیلم "هملت" و " پایان خوش" نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد.



سیمونز در 21 ژانویه 1929 در لندن متولد شد و در سن 15 سالگی نخستین فیلم خود را بازی کرد. بعدها با استوارت گرینجر دیگر بازیگر انگلیسی ازدواج کرد و همراه با همسرش در آغاز دهه 1950 به هالیوود رفت و حرفه بازیگری را در آنجا ادامه داد.



از مهم ترین فیلم هایی که سیمونز در آنها به نقش آفرینی پرداخته می‌توان به "دزیره"، "المر گنتری" و "طلاق به سبک آمریکایی" اشاره کرد. او آخرین بار سال گذشته در فیلمی با عنوان "سایه‌ها در خورشید" به نقش آفرینی پرداخت.

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