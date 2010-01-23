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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۳۴

نجار خبر داد:

آغاز اجرای طرح تحرک در وزارت کشور

آغاز اجرای طرح تحرک در وزارت کشور

مصطفی محمدنجار امروز شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز اجرای طرح تحرک به عنوان اقدامی اساسی و تحولی جدی در وزارت کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور پیش از ظهر امروز، پس از پایان نخستین جلسه شورای مدیران کل ستاد وزارت کشور در جمع خبرنگاران حضور یافت و اظهار داشت: وظایف و اهداف وزارت کشور در قالب سی هدف کلان و در دوازده حوزه بر اساس اسناد و قوانین بالادستی در طرح تحرک، در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این نشست برای همکاری و هماهنگی بیشتر با استانداران، فرمانداران و بخش های مختلف وزارت کشور برگزار شد.

نجار با اشاره به آغاز اجرای طرح تحرک گفت: سی هدف کلان در این طرح در نظر گرفته شده است که در مرحله بعد در دویست هدف، جزئی تر و ریزتر می شود و ششصد برنامه اجرایی را در بر می گیرد.

وزیر کشور تصریح کرد: همه مدیران و کارکنان وزارت کشور بر اساس این اهداف و شاخص ها به هم مرتبط می شوند تا در هماهنگی کامل و در حرکتی سازماندهی شده، اهداف وزارت کشور را پیش ببرند.

وی همچنین تاکید کرد: لایه اول این کار در خود وزارت کشور است که امروز کار آن آغاز می شود و در مرحله بعد در سطح استانداری ها اجرا خواهد شد.

نجار خاطرنشان کرد: تدوین این اهداف از دو منبع تغذیه شده است؛ از یک طرف، مرکز مطالعات و تحقیقات وزارت کشور و با بهره گیری از تجربیات نخبگان در سراسر کشور و از طرف دیگر، خبرگان و کسانی که درگیر این فرایند هستند.

وزیر کشور همچنین گفت: طرح های وسیعی در حوزه این اهداف تعریف می شود که امیدواریم با این حرکت راهبردی و اساسی بتوانیم در وزارت کشور خدمات بیشتری به ملت بزرگ ایران و همه شهروندان ارائه کنیم.

کد مطلب 1022223

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