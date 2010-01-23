محمد نصرتی از تراکتورسازی جدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، حسن آذرنیا افزود: این بازیکن علیرغم اینکه کادرفنی با جدای اش موافق نبود با نظر باشگاه، تیم تبریزی را ترک کرد.

وی اضافه کرد: نصرتی پس از پایان بازی روز جمعه با تیم مقاومت سپاسی شیراز از تمامی بازیکنان و کادرفنی تیم خداحافظی کرد و قرار است امروز در دبی و بر سر تمرینات تیم النصر امارات حاضر شود.

یادآور می شود جدایی نصرتی درحالی انجام پذیرفت که سرمربی و کادر فنی تیم تا آخرین لحظه با جدایی این مدافع مخالف بودند.

گفته می شود این انتقال دو میلیارد ریال برای باشگاه تراکتورسازی تبریز سودآوری داشته است.

ناصر شفق مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی نیز چندی پیش در توجیه پذیرش انتقال نصرتی به امارات گفته بود: با پیشنهاد 1.5 میلیارد تومانی النصر دیگر نصرتی تمرکز بازی در تراکتور را نخواهد داشت!