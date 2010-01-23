ناطق نوری برای شرکت در اجلاس بین المجالس به اوگاندا می رود

به گزارش خبرنگار مهر، دراجلاس "اتحادیه‌ بین‌المجالس کشورهای اسلامی" که اواخرهفته جاری در کشور اوگاندا برگزار می شود دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در صدر هیئتی پارلمانی حضور خواهد داشت.

به گزارش مهر، اتحادیه بین‌المجالس اسلامی 11 سال پیش همزمان با ریاست علی اکبر ناطق نوری بر مجلس پنجم ، با محوریت و پیگیری مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و از سازمانهای بین‌المللی پارلمانی تاثیرگذار در عرصه‌ بین‌المللی و در بین کشورهای اسلامی محسوب می شود.

در اجلاس روسای مجالس کشورهای اسلامی که هر دو سال یکبار برگزار می‌شود در بهمن 1386 روسای این مجالس در قاهره در قطعنامه‌ای تصویب کردند که اساسنامه‌ این اتحادیه اصلاح شود و برای این منظور کمیته‌ای تشکیل شد.

اعضای این کمیته شامل مصر به عنوان رئیس کمیته و جمهوری اسلامی ایران، ترکیه ، کویت ، نیجر، جمهوری آذربایجان و اوگاندا هستند تا بازنگری و اصلاح اساسنامه را انجام دهند.

نخستین نشست این کمیته سال گذشته در الجزایر در سطح کارشناسی برگزار و بخشهای مختلف اساسنامه و پیشنهادهای ارایه شده در خصوص اصلاح آن بررسی شد.

قرار شد اجلاس نهایی در مصر و به ریاست فتحی سرور رئیس مجلس مصر و در سطح روسای مجالس عضو کمیته‌ اصلاح اساسنامه برگزار شود. که در این رابطه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 30/09/88 در نشست نمایندگان مجالس عضو کمیته حضور یافت.