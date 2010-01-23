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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۴۷

به دلیل دوپینگ 6 وزنه بردار /

فدراسیون وزنه برداری هند 500 هزار دلار جریمه شد

فدراسیون وزنه برداری هند 500 هزار دلار جریمه شد

فدراسیون جهانی وزنه برداری به دلیل دوپینگ 6 وزنه بردار هندی، فدراسیون وزنه برداری این کشور را 500 هزار دلار جریمه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فدراسیون وزنه برداری هند به رویترز گفت: فدراسیون جهانی وزنه برداری تا بازی های جام کشورهای مشترک المنافع که ماه اکتبر در دهلی نو برگزار می شود به ما فرصت داده تا جریمه را پرداخت کنیم. ما نامه فدراسیون جهانی را روز گذشته دریافت کرده ایم.

بیرندرا پراسادا افزود: این میزان جریمه معادل 10 سال بودجه ما برای رشته وزنه برداری است. برای ما فراهم کردن چنین جریمه ای بسیار دشوار است. در نظر داریم در این خصوص از وزارت ورزش کشور و کمیته ملی المپیک کشورمان کمک بخواهیم.

روز پنج شنبه ، شایلاجا پوجاری به دلیل بار دوم استفاده از مواد نیروزا برای همیشه دچار محرومیت شد و این در حالی است که پنج وزنه بردار دیگر هندی با چهار سال محرومیت مواجه شدند.

کد مطلب 1022230

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