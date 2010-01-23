16 اثر به سوگواره تعزیه استان لرستان ارسال شد

امین کمالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: سوگواره استانی تعزیه به مناسبت اربعین حسینی از 17 تا 21 بهمن ماه سالجاری در استان لرستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه سوگواره استانی تعزیه برای نخستین بار در شهرهای خرم آباد و ازنا بر گزار می شود، گفت: تا کنون 16 تعزیه خیابانی به این سوگواره ارسال شده که پس از بازبینی آثار توسط هیئت داوران چهار تعزیه از شهرستانهای ازنا و الیگودرز پذیرفته شده است.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد: در روز برگزاری سوگواره تعزیه چهار اثر شامل "اسماعیل آبی" از گروه سوگ ستاره ها از شهرستان الیگودرز، "حضرت علی اکبر(ع)" از هیئت قمر بنی هاشم، "حر" از هیئت خادم الحسین(ع) و "حضرت ابوالفضل (ع)" از هیئت سیدالشهدا که هر سه از هیئت های مذهبی ازنا هستند اجرا می شود.

کمالوندی شیوه پذیرش این تعزیه ها را اجرای خیابانی آنها عنوان کرد و گفت: هیئت داوران پس از اجرای این تعزیه ها نسبت به انتخاب چهار تعزیه برتر اقدام کردند.

وی با اشاره به اینکه 11 تعزیه ارسالی به این سوگواره از شهرستان ازنا بوده است، خاطرنشان کرد: این سوگواره با همکاری انجمن هنرهای نمایشی استان برگزار می شود.