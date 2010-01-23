کاهش آمار تصادفات درون و برون شهری آذربایجان شرقی‌

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ صمد فرامرزی ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: در 9 ماهه امسال تعداد تصادفات برون شهری منجر به فوت در استان 53 مورد کاهش یافته که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه پارسال 10 درصد کم‌تر است.

وی افزود: از 521 تصادف فوتی روی داده در استان، 54 درصد در راه‌های فرعی روی داده که قابل تامل است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی، سرعت غیرمجاز، رعایت نکردن فاصله طولی، خستگی و خواب آلودگی، انحراف به چپ و رعایت نکردن حق تقدم و مکالمه با تلفن همراه را از علل اصلی تصادفات فوتی در استان نام برد.

وی گفت: آمار تصادفات درون شهری نیز در 9 ماهه ابتدای امسال 7.17 درصد کاهش نشان می‌دهد.

فرامرزی افزود: در همین مدت حدود 18 هزار خودروی سواری، مسافربری، وانت و موتور سیکلت به علت تخلف حادثه‌ساز توقیف شده است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی اظهار داشت: در همین مدت یک میلیون و 200 هزار تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 گرفته و 300 هزار مورد آن عملیاتی شده است.

وی از شهروندان خواست مراقب افراد جیب‌بر و کیف‌زن باشند و از حمل پول نقد و اشیا قیمتی در موارد غیراضطراری پرهیز کنند.