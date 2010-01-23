درآمد 174 میلیارد تومانی گمرکات آذربایجان شرقی طی 10 ماه

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رحمان شریفی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: گمرک قدمتی به بلندای تاریخ دارد و در طول تاریخ تابع قوانین خاص برای دولتها درآمدزایی کرده است.

وی با بیان اینکه 30 درصد درآمد کشور از گمرکها تامین می شود، افزود: حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه، اعمال استانداردها بر کالاهای مختلف، مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با پولشویی و جرایم و حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی از جمله وظایف گمرک می باشد.

مدیرکل گمرک تبریز اعلام کرد: گمرکات آذربایجان شرقی به دلیل قرار گرفتن در سه راهی حوادث اهمیت زیادی دارد و این نقش نیز در طول سال ها بررسی شده است.

شریفی ادامه داد: در 10 ماه گذشته 419 میلیون دلار صادرات به وزن 383 هزار تن از گمرکات استان انجام یافته که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 13 درصد کاهش یافته است.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی عنوان داشت: سیمان، تولیدات پتروشیمی، بیسکویت و شکلات، میوه تازه، محصولات کشاورزی، مواد غذایی، محصولات پلاستیکی، شیشه و آینه و کالاهای صنعتی بیشترین محصولاتی است که در این مدت از استان صادر شده است.

وی افزود: عمده مقصد کالاهای صادراتی استان به کشورهایی چون ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، اوکراین و عراق بوده است.

شریفی اضافه کرد: همچنین در این مدت 409 هزار تن کالا به ارزش 890 میلیون دلار از گمرکات استان وارد کشور شده است که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 13 درصد افزایش یافته است.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی اعلام کرد: سیگار، چوب و اشیای چوبی، لوازم و ماشین آلات صنعتی و مکانیکی، آهن آلات، مواد اولیه پلاستیک، کاغذ و مقوا، ماشین آلات صنعتی چرم و لوازم صنعتی برقی از مبدا ترکیه ، آلمان، انگلستان، ایتالیا، ارمنستان، امارات و اتریش وارد کشور شده است.