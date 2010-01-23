به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رشیدی ظهر شنبه در دومین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی نتایج طرح جمع‌ آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای مازندران در استانداری با اشاره به میزان بالای جمعیت روستایی استان افزود: حدود ۴۶ درصد جمعیت مازندران در نقاط روستایی ساکن بوده لذا بیشترین پوشش و میزان برخورداری از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به روستاها اختصاص خواهد داشت.

رشیدی به کمبود امکانات از جمله کامپیوتر و اینترنت خصوصا در نقاط دور دست استان اشاره و تصریح کرد: کارشناسان دفتر امور روستایی استانداری راه‌کارهای لازم را جهت اطلاع‌رسانی بیشتر به روستاها ارائه دهند.

مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری مازندران اظهارداشت: در حال حاضرهزار و 450 دهیاری در سطح نقاط روستایی استان فعال بوده که حدود ۸۵ درصد جمعیت این نقاط را تحت پوشش قرار دارند.

وی با اشاره به ضرورت و اهمیت موضوع اطلاع‌رسانی درپوشش حداکثری نقاط روستایی تاکید کرد وافزود:اغلب این دهیاری‌ها به کامپیوترمجهز هستند و تعدادی نیز به اینترنت دسترسی دارند.

در این جلسه به منظور اطلاع ‌رسانی دقیق و صیحیح مقرر گردید، جلسه‌ای دیگر با حضور کلیه بخشداران، دفتر روستایی، آمار و اطلاعات و روابط عمومی استانداری تشکیل شود.

