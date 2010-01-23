شاخصهای اقتصادی در چهار برنامه توسعه به روایت آمار

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اخیرا لایحه برنامه پنجم توسعه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. بررسی این لایحه به زودی در دستور کار کمیسیونهای مختلف مجلس قرار خواهد گرفت.

برهمین اساس، عملکرد مقایسه ای شاخصهای اقتصادی در چهار برنامه توسعه می تواند در شرایط فعلی موثر واقع شود. جداول بررسی این عملکرد مقایسه ای به شرح ذیل است:

جدول یک – مقایسه عملکرد برخی شاخصهای اقتصادی در برنامه اول توسعه

عملکرد هدف شرح 7.4 8.1 رشد اقتصادی (درصد) 9.2 11.6 رشد سرمایه گذاری (درصد) 22.7 11 دولتی 1.4 12.2 غیردولتی 384 394 اشتغال جدید (هزار نفر) 11.5 13.4 نرخ بیکاری (درصد) 25.1 8.2 نقدینگی 18.9 14.4 تورم

عملکرد هدف شرح 3.2 5.1 رشد اقتصادی (درصد) 8 6.2 رشد سرمایه گذاری (درصد) 1.2 - دولتی 13.7 - غیردولتی 263 404 اشتغال جدید (هزار نفر) 13.1 12.6 نرخ بیکاری (درصد) 25.5 12.5 نقدینگی 25.6 12.4 تورم

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عملکرد هدف شرح 6.1 6 رشد اقتصادی (درصد) 10.7 7.1 رشد سرمایه گذاری (درصد) 6.1 4.1 دولتی 13 12.3 غیردولتی 589 765 اشتغال جدید (هزار نفر) 12.3 12.6 نرخ بیکاری (درصد) 28.9 16.4 نقدینگی 14.1 15.9 تورم

عملکرد سه سال اول برنامه هدف سه سال اول برنامه شرح 6.7 7.4 رشد اقتصادی (درصد) 6 11.3 رشد سرمایه گذاری (درصد) 9 - دولتی 4.7 - غیردولتی 725 848 اشتغال جدید (هزار نفر) 12.7 11 نرخ بیکاری (درصد) 33.7 22 رشد نقدینگی (درصد) 13.5 11.7 تورم (درصد)

به گزارش مهر، گزارش نظارتی سال پایانی برنامه چهارم توسعه نیز به زودی منتشر خواهد شد.