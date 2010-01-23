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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۲۲

برنامه پنجم در مجلس /

شاخصهای اقتصادی در چهار برنامه توسعه به روایت آمار

شاخصهای اقتصادی در چهار برنامه توسعه به روایت آمار

لایحه برنامه پنجم توسعه در حالی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که در گزارشی شاخصهای اقتصادی در چهار برنامه توسعه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اخیرا لایحه برنامه پنجم توسعه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. بررسی این لایحه به زودی در دستور کار کمیسیونهای مختلف مجلس قرار خواهد گرفت.

برهمین اساس، عملکرد مقایسه ای شاخصهای اقتصادی در چهار برنامه توسعه می تواند در شرایط فعلی موثر واقع شود. جداول بررسی این عملکرد مقایسه ای به شرح ذیل است:

جدول یک مقایسه عملکرد برخی شاخصهای اقتصادی در برنامه اول توسعه

عملکرد

هدف

شرح

7.4

8.1

رشد اقتصادی (درصد)

9.2

11.6

رشد سرمایه گذاری (درصد)

22.7

11

دولتی

1.4

12.2

غیردولتی

384

394

اشتغال جدید (هزار نفر)

11.5

13.4

نرخ بیکاری (درصد)

25.1

8.2

نقدینگی

18.9

14.4

تورم

 جدول 2- برنامه دوم توسعه

عملکرد

هدف

شرح

3.2

5.1

رشد اقتصادی (درصد)

8

6.2

رشد سرمایه گذاری (درصد)

1.2

-

دولتی

13.7

-

غیردولتی

263

404

اشتغال جدید (هزار نفر)

13.1

12.6

نرخ بیکاری (درصد)

25.5

12.5

نقدینگی

25.6

12.4

تورم

جدول 3 برنامه سوم توسعه

عملکرد

هدف

شرح

6.1

6

رشد اقتصادی (درصد)

10.7

7.1

رشد سرمایه گذاری (درصد)

6.1

4.1

دولتی

13

12.3

غیردولتی

589

765

اشتغال جدید (هزار نفر)

12.3

12.6

نرخ بیکاری (درصد)

28.9

16.4

نقدینگی

14.1

15.9

تورم

 جدول 4- سه سال اول برنامه چهارم توسعه

عملکرد سه سال اول برنامه

هدف سه سال اول برنامه

شرح

6.7

7.4

رشد اقتصادی (درصد)

6

11.3

رشد سرمایه گذاری (درصد)

9

-

دولتی

4.7

-

غیردولتی

725

848

اشتغال جدید (هزار نفر)

12.7

11

نرخ بیکاری (درصد)

33.7

22

رشد نقدینگی (درصد)

13.5

11.7

تورم (درصد)

به گزارش مهر، گزارش نظارتی سال پایانی برنامه چهارم توسعه نیز به زودی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1022250

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