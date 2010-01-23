رحیمی در اجلاس استانبول شرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور قرار است در نشستی که با حضور همسایگان افغانستان که روز26 ژانویه در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد شرکت کند.

گفتنی است پیش از این نشست وزیران خارجه ایران، افغانستان و پاکستان در اسلام آباد پاکستان برگزار شده بود.

همچنین قرار است در آینده نزدیک نشست همسایگان افغانستان به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.

منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز پیش تر اعلام کرده بود که ایران در نشست دیگری که با موضوع افغانستان در مسکو برگزار می شود، شرکت می کند.

روز 28 ژانویه نیز کشورهای همسایه افغانستان و قدرت های بزرگ در نشست لندن چالش های موجود در افغانستان را مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهند داد که هنوز حضور یا عدم حضور جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس قطعی نشده است.