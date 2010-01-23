"تأیید 75 درصد انحراف دولت از برنامه چهارم توسط سازمان بازرسی" تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین بلندیان در توضیح بیشتر این مطلب اعلام کرد: در این خصوص خبرنگاری در حاشیه جلسه شورای اداری لرستان، سؤالی از معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور در مورد میزان پیشرفت برنامه چهارم توسعه پرسیده بود که وی گفت: در این‌باره گزارشی از بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور به دولت و دیگر مقامات عالی کشور داده شده است.

بلندیان در ادامه پاسخ به این سئوال بدون اینکه رقمی را عنوان کرده باشد، اظهار داشت: پیشرفت برنامه چهارم توسعه از نظر سازمان بازرسی کل کشور کامل نیست و باید جبران شود.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور با تأکید مجدد بر دروغ ‌بودن خبر «تأیید انحراف 75 درصدی دولت از برنامه چهارم توسعه توسط سازمان بازرسی»، از رسانه‌ها خواست در بیان و انعکاس اخبار و مطالب دقت و امانتداری نمایند، چون هدف دشمن و رسانه‌های بیگانه و معاند این است که فعالیت‌ها و اقدامات نظام اسلامی و مدیران خدوم را بی‌ارزش و ناکارآمد جلوه دهند.