1160 مداح زن و مرد در شهریار ساماندهی شدند

حجت الاسلام حسین کوششی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: به منظور افزایش اجرای برنامه های مختلف در سطح شهرستان شهریار تاکنون به همت اداره تبلیغات اسلامی 300 مداح زن و 860 نفر از مداحان مرد در سطح شهرستان ساماندهی شدند.

وی افزود: این تعداد مداحان و ذاکران اهل بیت در سطح سه شهرستان شهریار، قدس و ملارد فعالیت می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین در این زمینه به منظور ارتقا سطح آموزه های مداحان و افزایش دوره های آموزشی برای این قشر، آموزشگاه های مداحی در این شهرستان آغاز به فعالیت کردند.

کوششی بیان داشت: این دوره ها در صورت نبود ساختمان و مکان برای برگزاری، در مساجد و هیئتها برگزار می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار عنوان کرد: فعالیتهای قرآنی باید مدیریت واحد شود و اجرای برنامه ها در مساجد و هیئتها باید ساماندهی و نظارت شود.

پنج مرکز علوم اسلامی و معارف در شهریار راه اندازی شد

وی ادامه داد: در زمینه فعالیتهای قرآنی و دینی تلاش می کنیم تا افرادی که استعدادها و ظرفیتهای لازم را دارند، تقویت و حمایت شوند.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر در شهرستان شهریار پنج مرکز آموزش علوم اسلامی و معارف راه اندازی شده است.

کوششی اعلام کرد: این مراکز با استفاده از ظرفیتهای محلی و کمکهای مردمی ایجاد شده و در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و آموزه های دینی آموزشهای لازم به متقاضیان داده می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار گفت: شرکت در این کلاسهای دینی محدودیت سنی و جنسی ندارد و تمامی افراد علاقمند می توانند شرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در حال رایزنی هستیم که این مراکز در تمامی مناطق و محله های این شهرستان و شهرستانهای ملارد و قدس احداث و راه اندازی شود.

شهرستان 620 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.