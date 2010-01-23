سفر بایدن به بغداد برای نجات طرح خروج آمریکا از عراق است

به گزارش خبرگزاری به نقل از روزنامه تایمز، شب گذشه آمریکا "جو بایدن" را برای یک ماموریت اضطراری به عراق فرستاد و هدف واشنگتن از اعزام معاون بایدن به واشنگتن حل و فصل بحران سیاسی موجود در عراق است که طرح خروج نظامیان ایالات متحده از این کشور را به مخاطره انداخته است.

تایمز در ادامه می نویسد : بایدن در دیدار با مقامات عراقی تلاش می کند تا آنها را متقاعد کند که ممنوعیت موجود در انتخابات این کشور را که موجب رد صلاحیت عده ای از سیاستمداران از شرکت در انتخابات پارلمانی شده از میان بردارند .

به نوشته این روزنامه، عده ای از سیاستمداران عراقی که حضور آنها در انتخابات اسفند ماه ممنوع اعلام شده افرادی هستند که با دیکتاتور سابق عراق در ارتباط بوده و هم اکنون نیز با اعضای حزب بعث در تماس هستند. و اگر این افراد نتوانند در این انتخابات شرکت کنند آنگاه برخی از گروه های سنی عراق انتخابات را تحریم می کنند و به این ترتیب دولت آتی عراق مشروعیت لازم را نخواهد داشت.و این موضوع می تواند موج جدیدی از خشونت ها را در خیابانهای عراق موجب شود.

تایمز در ادامه می نویسد : اما یک احتمال دیگر هم وجود دارد و آن اینکه روند بعثی زدایی می تواند موجب تاخیر در برگزاری انتخابات شود و این امر نیازمند حضور نظامیان آمریکایی در عراق برای مدت زمان بیشتری است. زیرا آمریکا نمی تواند تا 60 روز بعد از انتخابات عقب نشینی خود از عراق را آغاز کند.

باراک اوباما وعده داده که تمامی نیر وهای رزمی آمریکا را تا 31 آگوست سال جاری از عراق خارج می کند و هین خروج تا ابتدای 2011 ادامه خواهد داشت اما تعویق انتخابات موجب می شود تا این وعده آمریکا برای خروج نظامیان به تحقق نرسد.

تایمز می نویسد : ممنوع شدن شرکت 500 مقام عراقی از شرکت در انتخابات موجب تعجب بسیاری از عراقی ها شده است. و این در حالی است که خود عراقی ها از یافتن راهی برای برون رفت از این بحران سیاسی ناتوان بوده اند.

با این حال، بایدن در عراق و در دیدارهای امروز شنبه خود تلاش می کند تا با برقرای امکان آشتی میان گروه های سیاسی عراق انتخابات پارلمانی این کشور در زمان مقرر برگزار شود تا از این طریق وعده اوباما برای خروج از عراق به تحقق برسد.