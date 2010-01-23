به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر این فیلم تریلر را جیم شرایدن فیلمساز نامدار ایرلندی الاصل کارگردانی خواهد کرد.شرایدن چندی پیش "برادران" را بر پرده سینما ها داشت.



فیلم "خانه رویا" داستان خانواده‌ای را روایت می کند که در خانه ای کوچک در کانکتیکات آمریکا اقامت می کنند.اما مشکلاتی برایشان به وجود می آید.فیلمبرداری فیلم از اواسط ماه فوریه آینده در تورنتوی کانادا آغاز می‌شود.



نایومی واتس این هفته در جشنواره ساندنس حضور دارد و فیلم جدید خود با عنوان "مادر و فرزند"به کارگردانی رودریگو گارسیا،برادر زاده گابریل گارسیا مارکز نویسنده مشهور کلمبیایی را معرفی می کند.



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