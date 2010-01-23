تهیه طرح هادی برای 460 روستای خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی ‌اصغر آسمانی مقدم پیش از ظهر شنبه در مراسم معارفه نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه تا پایان سال 83 حدود 40 روستا تهیه طرح هادی شده است، گفت: از سال 84 تاکنون بالغ بر 460 روستای استان تهیه طرح هادی شده است.

وی به رشد مناسب اجرای این طرح در روستاها اشاره کرد و بیان داشت: در خراسان جنوبی صد درصد روستاهای بالای 50 خانوار تهیه طرح هادی شده درصورتی که میانگین آن در سطح کشور 94 درصد می باشد.

آسمانی مقدم اضافه کرد: در سطح استان تاکنون 26 هزار واحد مسکونی تسهیلات مهیا شده و 24 هزار واحد آن به بانکها معرفی شده اند.

وی از بهسازی و بازسازی بالغ بر پنج هزار واحد مسکونی از سال 84 تاکنون در سطح استان خبر داد و گفت: طی این مدت بالغ بر 10 هزار واحد مسوکنی در سطح استان ساتخته شده است.

مدیر‌کل بنیاد مسکن خراسان جنوبی در پایان در خصوص سنددار شدن واحدهای روستایی به صدور 10 هزار و 25 جلد سند صادر شده تا پایان سال 83 اشاره کرد ویادآور شد: از ابتدای سال 84 تاکنون بالغ بر 32 هزار واحد مسکونی سند صادر شده است.

امام جمعه بیرجند نیز در این مراسم بر انجام خدمات رسانی به مردم با اخلاص، حقایق وعرفان از سوی مسئولین تاکید کرد و گفت: مسئولین باید برای محرومین و روستائیان با اخلاص عمل کنند.

حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی به حوادث پس از انتخابات و به ویژه روز عاشورا اشاره کرد و یادآور شد: مردم خراسان جنوبی در 9 دی ماه جاری معنی ولایی بودن را نشان دادند چراکه با تمام وجود در صحنه حاضر بودند و این حضور نشانگر علاقه به ولایت فقیه و ائمه اطهار علیه السلام است.