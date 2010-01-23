آشپزخانه مهمانسرای کشتیرانی گرفتار حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس کارکنان آشپزخانه مهمانسرای کشتیرانی بندرعباس علت آتش سوزی را نداشتن سیستم ایمنی مناسب و آتش گرفتن روغن خوراکی عنوان کردند.
این حادثه شنبه بعد از ظهر ساعت 12 و 45 دقیقه در خیابان آزادگان باعث تخریب یک هوا کش و یک سیستم تهویه هوای فرسوده این مهمانسرا شد.
عیسی رنجبران مسئول اجرای عملیات اطفاء حریق به خبرنگار مهردر بندرعباس گفت: مهمانسراها باید دارای سیستم اطفاء حریق خودکار باشند که در این مهمانسرا با توجه به تمام تذکرات از سیستم دستی استفاده میشود.
وی افزود: در سطح شهر بندرعباس مهمانسراهای زیادی از سیستم اطفاء حریق غیر استاندارد استفاده میکنند که باعث بروز خطرات فراوانی برای آنان میشود.
مسئول عملیات اطفاء حریق اشاره کرد: هنوز علت اصلی این آتشسوزی مشخص نشده و احتمال میرود آتش سوزی از دستگاه تهویه شروع و به نقاط دیگر سرایت کرده باشد.
رنجبران اضافه کرد: علت اکثر اتش سوزیها بی احتیاطی و کم توجهی به نکات ایمنی است در حالی که با کمی توجه و استفاده از دستگاههای استاندارد اطفاء حریق میتوان از بوجود آمدن حادثه جلوگیری کرد.
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