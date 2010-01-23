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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۳۳

آشپزخانه مهمانسرای کشتیرانی گرفتار حریق شد

آشپزخانه مهمانسرای کشتیرانی گرفتار حریق شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: آشپزخانه مهمانسرای کشتیرانی بندرعباس بر اثر بی توجهی به مسائل ایمنی دچار حریق شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس کارکنان آشپزخانه مهمانسرای کشتیرانی بندرعباس علت آتش سوزی را نداشتن سیستم ایمنی مناسب و آتش گرفتن روغن خوراکی عنوان کردند.

این حادثه شنبه بعد از ظهر ساعت 12 و 45 دقیقه در خیابان آزادگان باعث تخریب یک هوا کش و یک سیستم تهویه هوای فرسوده این مهمانسرا شد.

عیسی رنجبران مسئول اجرای عملیات اطفاء حریق به خبرنگار مهردر بندرعباس گفت: مهمانسرا‌ها باید دارای سیستم اطفاء حریق خودکار باشند که در این مهمانسرا با توجه به تمام تذکرات از سیستم دستی استفاده می‌شود.

وی افزود: در سطح شهر بندرعباس مهمانسرا‌های زیادی از سیستم اطفاء حریق غیر استاندارد استفاده می‌کنند که باعث بروز خطرات فراوانی برای آنان می‌شود.

مسئول عملیات اطفاء حریق اشاره کرد: هنوز علت اصلی این آتش‌سوزی مشخص نشده و احتمال می‌رود آتش سوزی از دستگاه تهویه شروع و به نقاط دیگر سرایت کرده باشد.

رنجبران اضافه کرد: علت اکثر اتش سوزی‌ها بی احتیاطی و کم توجهی به نکات ایمنی است در حالی که با کمی توجه و استفاده از دستگاه‌های استاندارد اطفاء حریق می‌توان از بوجود آمدن حادثه جلوگیری کرد.

کد مطلب 1022280

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