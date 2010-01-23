فهرج فاقد نمایندگی میراث فرهنگی است

حسین زین الصالحین در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شهرستان فهرج که به تازگی شهرستان شده دارای پتانسیل های غنی گردشگری است که با توجه به محرومیت شهرستان می تواند در زمینه پیشرفت اقتصادی استان بسیار تاثیرگذار باشد.

وی عنوان کرد: شهرستان ریگان در مرز بین استان کرمان و زاهدان واقع شده است و دروازه ای به تمدن کرمان محسوب می شود که با توجه به استعدادهای جذب گردشگر در زمینه طبیعت گردی و همچنین سابقه تاریخی و ابنیه متعلق به هزاران سال پیش می تواند در رونق صنعت گردشگری کشور و همچنین ایجاد زمینه افعالیتهای اقتصادی برای شهرستان بسیار موثر باشد.

فرماندار فهرج خاطرنشان کرد: با توجه به میزان اشتغال این شهرستان فعال کردن صنعت گردشگری در اشتغالزایی منطقه نیز تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

وی با اشاره به مجاورت فهرج با کویر گفت: کویر دارای جاذبه های منحصر بفردی است که در شهرستان فهرج تپه های شنی این جاذبه را افزایش داده اند و با ایجاد زیر ساختهای گردشگری می توان در این بخش به صورت فعال وارد شد.

