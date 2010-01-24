164 نفر از اعضای شرکتهای هرمی در استان تهران دستگیر شدند

سرهنگ نادر سرکاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با ارائه گزارش عملکرد این بخش طی 9 ماه امسال اظهار داشت: طی این مدت 183 مرد آقا و 45 نفر خانم در قالب شاکی و ارائه شکایت به دادگاه، از فعالیتهای این شرکتها در سطح شهرستانهای استان تهران گله کردند.

وی افزود: با انجام کارهای کارشناسی و بررسیهای مربوطه، 9 شعبه از این شرکتها در شهرستانهای این استان شناسایی شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در پی شناسایی این شرکتها در مجموع 150 مرد و 14 زن از اعضای اصلی این شرکتها دستگیر شدند.

سرکاری بیان داشت: در ادامه شناسایی و دستگیری، از این افراد 200 جزوه و کتاب آموزشی کشف و ضبط شد.

کشف 250 هزار قوطی مشروب الکلی و 1.5 میلیون CD غیرمجاز

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان تهران در ادامه عنوان کرد: طی این مدت 295 قبضه سلاح جنگی، 250 هزار قوطی و بطری مشروبات الکلی، یک میلیون و 539 هزار صفحه CD غیرمجاز در سطح شهرستانهای استان تهران کشف شده است.

وی ادامه داد: در این مدت 11 هزار و 20 برگه اخطاریه برای واحدهای صنفی صادر و 18 هزار و 300 تعهد از صاحبان صنوف اخذ شده، در مجموع شش هزار و 690 واحد صنفی در استان تهران پلمپ شده است.

اجرای 2165 بار طرح امنیت اجتماعی در استان تهران

این مسئول یادآور شد: طی 9 ماه گذشته 307 هزار و 138 فقره بازدید محسوس و نامحسوس از واحدهای صنفی انجام و به شش هزار و 754 مشکل در امور صنوف رسیدگی شده است.

سرکاری اذعان داشت: طی این مدت در سطح شهرستانهای استان تهران دو هزار و 165 بار طرح امنیت اجتماعی اجرا شد.

وی اعلام کرد: همچنین 54 هزار و 276 قطعه از تجهیزات ماهواره از افراد مختلف خریدار و فروشنده در استان کشف و ضبط شد.