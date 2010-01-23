تساوی بدون گل استیل آذین و استقلال در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های استیل آذین و استقلال از ساعت 14:50 امروز (شنبه) برگزارکننده آخرین دیدار هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه آزادی بودند. این دیدار جذاب و تماشایی در نیمه اول نتیجه‌ای جز تساوی بدون گل به همراه نداشت تا دو تیم در نیمه دوم برای کسب سه امتیاز تلاش کنند.

در نیمه اول این دیدار که قضاوت آن برعهده محسن ترکی است، تیم استیل آذین شروع خوبی داشت و حتی در دقیقه 14 تا آستانه گلزنی پیش رفت. در این زمان از بازی روی پاس رضا نوروزی، محمدرضا مهدی با ضربه سر توپی را روانه دروازه استقلال کرد که بازیکنان استیل آذین اعتقاد داشتند از خط دروازه گذشته است اما داور و کمکش اعتقادی به گل نداشتند.

طالب لو پس از مهار توپ مهدوی در یک ضدحمله مجیدی را روانه دروازه کرد و او در موقعیتی مناسب توپی را برای جان واریو فرستاد که او به تیر عمودی دروازه استیل آذین کوبید.

پس از پشت سرگذاشتن این دقایق پرالتهاب دو تیم کمتر از دقایق ابتدایی صاحب شانس و موقعیت گل شدند و نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

مهدی امیرآبادی تنها بازیکنی بود که در نیمه اول دیدار استیل آذین - استقلال از داور کارت زرد دریافت کرد.