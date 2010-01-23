بازیکنان مشکلات مالی را به ناکامی اخیر ربط می دهند/ مسئولان باید پاسخگو باشند

رسول کربکندی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تعطیلی تمرینات این تیم ضمن بیان مطلب فوق افزود: امروز قرار بود تمرین ریکاوری انجام شود ولی مشکلات مالی باشگاه باعث شد بازیکنان در تمرین شرکت نکنند. البته این مسائل به من ارتباطی نداشته و مسئولان باشگاه به شدت پیگیر مسائل مالی بوده و خودشان هم به بهترین شکل در این مورد به بازیکنان پاسخ خواهند داد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این مشکلات در شکست این تیم برابر پاس همدان تاثیر داشت؟، ادامه داد: اصلا اعتقادی به این مساله ندارم زیرا بازیکنانم در این بازی بسیار خوب بازی کردند. البته از دور شنیده ام تعدادی از بازیکنان شکست‌مان را به مشکلات مالی بوجود آمده در باشگاه ربط می دهند، اما همانطور که گفتم با توجه به شرایط بازی این موضوع را قبول ندارم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: در بازی با پاس همدان، بازیکنانم عملکرد بسیار خوبی داشتند و نه تنها مستحق شکست نبودیم حتی نباید در آن دیدار مساوی می کردیم زیرا حقمان پیروزی بود. بازیکنان صبا در این دیدار موقعیت‌های بسیاری را از دست دادند و اگر تعدادی از آنها تبدیل به گل می شد، برابر پاس همدان پیروز می شدیم.

وی با بیان اینکه پیروزی برابر پاس همدان می توانست صبا را در جمع مدعیان بالای جدول قرار دهد، تاکید کرد: فرصت بسیار خوبی را از دست دادیم و در حالیکه حریف تنها به زیر توپ می زد و از اشتباه نفرات ما به 2 گل رسید، ما نتوانستیم از برتری خود برای رسیدن به 3 امتیاز ارزشمند و حساس این دیدار استفاده کنیم.

کربکندی در پایان با بیان اینکه امیدواراست بزودی مشکلات این تیم حل شود، گفت: ما روز پنجشنبه بازی حساسی برابر سپاهان داریم و قطعا ادامه مشکلات مالی روی روحیه و انگیزه بازیکنان تاثیر منفی می گذارد و ما در یک بازی مهم دیگر که بسیار تعیین کننده است، مشکلاتی خواهیم داشت.